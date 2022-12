Die Forstwirtschaft leidet unter dem Klimawandel, lässt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verlauten. Nicht selten treffen Wanderer auf stählerne Ungetüme, die dort die Waldesruhe stören. Bäume werden von einem Harvester in wenigen Minuten zu Fall gebracht.

Eines muss gleich vorausgeschickt werden, meint Bernhard Kühnel, Förster am Amt für Er-nährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg-Kulmbach: „Bewirtschaftung von Wald ist notwendig, um Wald zu pflegen. Romantisierende Verklärungen, dass der Wald in Ruhe gelassen werden sollte und sich schon selbst hilft, treffen nicht zu.“ Somit heißt der Erhalt des Waldes Pflege und damit Forstwirtschaft .

Doch selbst Waldbesitzer kommen nicht an der Wirtschaftlichkeit vorbei. Die Anforderungen der Märkte, Preisdruck und Arbeitskapazitäten setzen der Forstwirtschaft enge Grenzen. Die Holzernte wurde mit Hilfe modernster Technik revolutioniert: Harvester hielten Einzug.

Harvester optimieren Holzfällen

Diese Holzerntemaschinen kann man sich als große computeroptimierte Motorsägen vorstellen. In einem Aufarbeitungsschritt entstehen aus Bäumen verkaufsfertige Stammstücke. Gerade die Borkenkäferproblematik verlangt, dass befallene Bäume schnell aus dem Wald abtransportiert werden. Bereitstehende Rückemaschinen laden sich dann riesige Stammbündel auf und fahren sie aus dem Wald.

Der Klimawandel mit Dürreperioden und Hitzerekorden bringt den Wald mächtig ins Schwitzen. Durch die allgemeine Erwärmung werden die Winter milder. Das ist ein großes Problem. Bernhard Kühnel: „Noch Ende der 1980er Jahre konnte sich der Förster auf sichere Frostperioden verlassen, in denen er problemlos Holz auf beinhart gefrorenem Boden aus dem Wald bringen konnte.“ Heute gibt es diese Frostperioden nicht mehr. Bestenfalls ist der Boden trocken. Ist er zu aufgeweicht, kann das Holz nicht aus dem Waldbestand transportiert werden. Es ist inzwischen eher zur Regel geworden, dass im Winter geschlagene Hölzer nicht gerückt werden können.

Waldbesitzer stehen damit vor einem Dilemma: Entweder sie akzeptieren die Rückeschäden am Waldboden oder sie nehmen die Wertverluste am Holz hin. Beides tut weh, denn Schäden am Waldboden sind nahezu irreparabel. Preisverluste beim Holz schmerzen besonders, nachdem diese Bäume über Jahrzehnte gepflegt wurden. Das Holz kann dann erst im folgenden Frühjahr gerückt werden, wenn die nächste Trockenperiode ansteht. Dann lässt es sich nur als minderwertige Ware verkaufen. Den Schaden hat der Waldbesitzer. Moderne Spezialmaschinen sind schonender für den Waldboden. Um auf weichen Böden Holz bewegen zu können, wurden Rückemaschinen mit geringen Bodendrücken entwickelt. Dadurch wird der Druck auf eine größere Fläche verteilt. Der Boden wird geringer belastet. Um dies zu erreichen, wurden die Reifen breiter und die Profile schonender gemacht. Bernhard Kühnel: „Förster haben heute keine andere Wahl, als große Spezialmaschinen einzusetzen, wenn sie bodenschonend Holz aus dem Wald bringen wollen. Dazu zwingt sie der Klimawandel, der zu extremen Veränderungen forstlicher Arbeitsabläufe geführt hat.“ Die Auswirkungen des Klimawandels spürt die Forstwirtschaft schon seit mehr als 20 Jahren. Die Forstwirtschaft ist somit einer der von der Klimakrise am frühesten betroffenen Wirtschaftsbereiche. red