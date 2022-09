Seit über 60 Jahren kommt der kleine Mann mit dem weißen Bart jeden Abend zu den Kindern. Wenn der Vogelgesang leiser wird, die Sterne am Himmel leuchten und der Mond hell ins Zimmer scheint, macht sich der kleine Sandmann langsam bereit. Er lässt die Sterne tanzen und fliegen und schenkt den Kindern zauberhafte Träume.

Von dieser Magie können die Zuschauer des Bilderbuchtheaters am Donnerstag, 6. Oktober, um 16 Uhr im Gasthaus Sauerteig in der Oeslauer Straße 100 in Rödental etwas spüren. Es zeigt eine poetische und stimmungsvolle Geschichte über den kleinen Sandmann.

In einem lustigen Abenteuer mit Drachen und Feen mit bunten Bühnenbildern und einer einem Bilderbuch ähnlichen Kulisse erfahren die kleinen Zuschauer auch woher die Träume kommen.

Wie das Team des Bilderbuchtheaters von Christian Sperlich aus Burgpreppach mitteilt, ist das Stück bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert circa 50 Minuten. Karten gibt es nur an der Tageskasse (30 Minuten vor Beginn). Der Eintritt kostet 9 Euro. red