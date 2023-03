Auf sein Glas Bier musste Heinz Wich an seinem 103. Geburtstag nicht verzichten. Das sei eines der Geheimnisse des hohen Alters ihres Vaters, scherzte Heidy Kaschny auf die Frage des Dritten Bürgermeisters Can Aydin. Er vertrat den erkrankten Oberbürgermeister, der der Einladung des ältesten Coburgers gerne gefolgt wäre. So gratulierte Aydin im Namen der Stadt und seiner Bürgermeisterkollegen: „Bei so einem Geburtstag eingeladen zu sein, ist nicht alltäglich.“ Mit Ausnahme seiner Zeit bei Arbeitsdienst und Wehrmacht lebte Heinz Wich sein ganzes Leben in Coburg . Nach dem Besuch der Lutherschule absolvierte er bis 1939 eine Lehre als Klempner und Installateur. 1944 heiratete er, und Tochter Heidy kam zur Welt. Zwei Jahre später wurde er Vater einer weiteren Tochter. Bis zur Rente arbeitete Heinz Wich bei Brose. Bis vor drei Jahren besuchte er regelmäßig seinen Mittagsstammtisch im Bratwurstglöckle. Damit er noch heute in einer eigenen Wohnung wohnen kann, kommt seine Tochter Heidy jeden Tag vorbei und kümmert sich um ihren Vater. red