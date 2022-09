Am Donnerstag, 20. Oktober, um 20 Uhr ist Comedian und You Tuber „Addnfahrer“ mit seinem Live-Programm „S' Lem is koa Nudlsubbn“ im Gesellschaftshaus Sonneberg zu Gast.

Der „Addnfahrer“ ist ein Phänomen, dem der Sprung aus der virtuellen Welt von Facebook und Instagram auf die Bühnen Deutschlands gelungen ist wie keinem anderen.

Seit 2019 eigenes Programm

Der 28-jährige Comedian und Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz steht seit Herbst 2019 mit seinem ersten eigenen Programm „S’Lem is koa Nudlusbbn“ auf der Bühne. Er erobert mit seinem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum.

Karten für die Show im Gesellschaftshaus Sonneberg am 20. Oktober gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, sowie online unter eventim.de und unter addnfahrer.ticket.io. zu kaufen. red