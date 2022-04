Einen Sachschaden von circa 3000 Euro hat am Wochenende ein unbekannter Fahrzeugführer an einem in Creidlitz geparkten Kleintransporter des Arbeiter-Samariter-Bundes verursacht. In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, war das Fahrzeug des ASB ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Hahnwiese abgestellt. Am Sonntagvormittag wurde festgestellt, dass die vordere linke Fahrzeugseite beschädigt ist. Hinweise: Tel. 09561/645-0. pol