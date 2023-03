Menschen für Bücher und das Lesen zu begeistern – seit 20 Jahren ist dies das Ziel von „ Coburg liest!“. In weit über 100 Veranstaltungen gab es immer wieder interessante Neuentdeckungen, aber auch viele Stars der Literaturszene kamen nach Coburg . Einer Pressemitteilung zufolge wird auch in diesem Jahr vom 29. April bis zum 10. Mai bei „ Coburg liest!“ Neues vom Buchmarkt an besonderen Orten und in interessanten Formaten vorgestellt.

Die Reihe beginnt mit dem traditionellen „Roman-Marathon“ (29. April, 19 Uhr, Reithalle). Alljährlich vereint die Auftaktveranstaltung drei Neuerscheinungen: In diesem Jahr reisen Benjamin Heisenberg („Lukusch“), Irina Kilimnik („Sommer in Odessa“) und Tamar Noort („Die Ewigkeit ist ein guter Ort“) nach Coburg , um ihre Debütromane zu präsentieren.

Der 3. Mai (Beginn 19.30 Uhr) gehört dem Landestheater Coburg und dem überaus beliebten Format „Literatur in den Häusern unserer Stadt“. Ob Wohnzimmer, Friseursalon oder Büro: Mitglieder des Landestheater-Ensembles stellen in privater Atmosphäre ihre literarischen Entdeckungen vor. Am 4. Mai kommt André Hille um 19.30 Uhr in die Buchhandlung Riemann, um aus seinem neuen Roman „Jahreszeit der Steine“ zu lesen.

Gespräch mit dem Lektor

Im Gespräch mit seinem Lektor Martin Hielscher beleuchtet Hille anschließend, wie ein Buch entsteht und was es heißt, Schriftsteller zu sein. Tags darauf bietet die VHS von 10 bis 14 Uhr einen Schreib-Workshop an: Die Teilnehmenden reichen vorab Texte ein, die dann von Martin Hielscher in einem professionellen Feedback analysiert werden. Auskunft und Anmeldung über die VHS. Am 5. Mai sind sechs „Mörderische Schwestern“ (ein Netzwerk von Krimi-Schriftstellerinnen ) ab 19.30 Uhr bei Leise am Markt zu Gast. Auch die Coburger Erfolgsautorin Friederike Schmöe ist bei der „Ladies Crime Night“ dabei, die mit ihren kurzen Lesungen bei Häppchen und Prosecco einen aufregenden Querschnitt durch die aktuelle Krimi-Landschaft verspricht. Fluch und Segen der allgegenwärtigen Digitalisierung stehen am 8. Mai im Fokus, wenn ab 19.30 Uhr in der Alten Kühlhalle Johannes Hepp und Jochen Flohrschütz über dieses Thema diskutieren. „Die Psyche des Homo Digitalis“ und ihre Neurosen beleuchtet der Münchner Psychologe und Psychotherapeut Johannes Hepp in seiner Neuerscheinung. Jochen Flohrschütz hingegen hat als Geschäftsführer des Digitalen Gründerzentrums „Zukunft. Coburg . Digital“ völlig andere Aspekte zum Gespräch beizutragen.

Höhe- und Schlusspunkt der Coburger Literaturtage ist am 10. Mai um 19.30 Uhr die Autorengala im Haus Contakt: Der in der Nähe von Fürth lebende Romanautor Ewald Arenz kommt in die Vestestadt und hat seinen neuesten Beststeller „Die Liebe an miesen Tagen“ im Gepäck. Wie immer bietet dieses Format auch Einblicke in die Schreibwerkstatt und gibt dem Publikum Gelegenheit, mit dem Schriftsteller ins Gespräch zu kommen.

Das Organisationsteam von „ Coburg liest!“ freut sich sehr, dem Publikum im 20. Jahr diese attraktive Mischung interessanter Autorinnen und Autoren sowie spannende Themen präsentieren zu können. red