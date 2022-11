„ Kreativität ist keine Frage des Alters“: Unter diesem Motto hat sich das Team vom Spielzeugmuseum Neustadt wieder allerhand attraktive Angebote für die Advent- und Weihnachtszeit überlegt, wie es in einer Pressemitteilung des Museums heißt.

Offene Weihnachtswerkstatt: Am 2. und 3. Adventswochenende (3./4. Dezember und 10./11. Dezember) laden jeweils von 11 bis 16 Uhr in der Offenen Werkstatt des Spielzeugmuseums Neustadt kreative Basteleien zum Mitmachen ein. Dazu gibt es Plätzchen und Punsch. „Eine tolle Gelegenheit, um auch mal den Zwergen in der dauerhaft ausgestellten Werkstatt des Weihnachtsmannes über die Schulter zu schauen und so den Museumsrundgang mit kreativer Abwechslung zu verbinden“, sagt Museumspädagogin Alexandra Taschner. Das Mitmachen in der Offenen Weihnachtswerkstatt ist im Museumseintritt enthalten, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Kreative Angebote für zu Hause: Obendrein gestaltet das Spielzeugmuseum Neustadt auch wieder die beliebten To-go-Angebote für zu Hause, nämlich sowohl die Bastelspaß-Tüte zur Einstimmung auf Weihnachten als auch die Weihnachtszauber-Tüte mit abwechslungsreichen kreativen Materialien für die Weihnachtsferien. „Das Besondere an unseren kreativen To-go-Angeboten ist, dass alle Materialien, die man nicht daheim hat, in den Tüten enthalten sind, so dass zu Hause sofort losgelegt werden kann“, betont Alexandra Taschner, die seit 2020 regelmäßig kreative solche Angebote zum Nach-Hause-Mitnehmen entwickelt. Und diese abwechslungsreichen Ideen kämen in Neustadt selbst, in den Landkreisen Coburg und Sonneberg sowie weit darüber hinaus sehr gut an, sagt Taschner. Und so war es auch kein Wunder, dass die neunjährige Charlotte Langbein aus Sonneberg mit ihrer Oma ganz unbewusst die 5.555 Bastelspaß-Tüte entgegennahm und erhielt zur großen Überraschung ein Jahresabo für die Bastelspaß-Tüte geschenkt bekam. Gleichermaßen erfreue die Weihnachtszauber-Tüte Klein und Groß, sagt Taschner und erklärt: „Genauso wie die Bastelspaß-Tüte wird auch die umfangreichere Weihnachtszauber-Tüte gerne genommen, um beispielsweise Patenkinder, Enkel, Nichten und Neffen etc. eine kleine kreative Freude zu bereiten, sehr gerne auch auf dem Postweg.“

Die Bastelspaß-Tüte hält im Dezember die Angebote „Himmlische Engelsschar“ und „Funkelnde Sterne“ bereit. Jedes Angebot kostet einen Euro zuzüglich zwei Euro Porto mit Versand.

Schon an die Ferien gedacht

Die Weihnachtszauber-Tüte, die es jetzt gibt, ist umfangreicher als die Bastelspaß-Tüte. Dank verschiedener Angebote zum Basteln, Spielen, Rätseln und Malen soll in den Weihnachtsferien keine Langeweile aufkommen. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro zuzüglich zwei Euro Porto mit Versand.

Eine Vorbestellung ist bis zum 7. Dezember notwendig, entweder telefonisch unter 09568/5600 oder per E-Mail an in-fo@spielzeugmuseum-neustadt.de. Der Abholungszeitraum der Weihnachtszauber-Tüte äuft vom 17. bis 22. Dezember (Montag ist allerdings Ruhetag). red