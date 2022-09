Manchmal ist das Helfen besonders schwer – und das meist dann, wenn die Not am größten ist. Für solche Situationen hat der Kreisverband Coburg des Bayerischen Roten Kreuzes jetzt einen neuen „Helfer“ mit vier Rädern.

Mit der Anschaffung eines sogenannten All Terrain Vehicles (ATV) ist der BRK-Kreisverband Coburg für alle Arten von Einsätzen gut aufgestellt, auch in Katastrophengebieten. Besonders bei der Vermisstensuche im unwegsamen Gelände oder bei Extrem-Ereignissen ist dieses Quad ein wichtiges Einsatzmittel.

Hochwasser im Westen

Die verheerenden Starkregenereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatten die Führungsspitze des BRK-Kreisverbandes aufhorchen lassen. Und in diesem Zusammenhang wurde der Einsatz des ATV sehr bald rege diskutiert, erinnerte Claus Weigand, Kreisbereitschaftsleiter und Krisenmanager beim Bayerische Roten Kreuz . Im Mittelpunkt standen die Erkenntnisse der Helfer, die vor Ort im Einsatz waren.

Im Ahrtal gab es nämlich Gebiete, die für mehrere Tage nicht medizinisch erkundet werden konnten, heißt, die Areale waren so unzugänglich, dass Suche nach Verletzten und Hilfe zunächst nicht ohne Weiteres möglich waren. Dadurch sei das Projekt „Anschaffung eines ATV für alle 15 BRK-Bereitschaften in Stadt und Landkreis Coburg “ entstanden.

Das Quad soll nicht nur die Erkundung im Hochwassereinsatz oder generell bei Einsätzen wie Waldbränden, sondern auch bei Vermisstensuchen effektiv eingesetzt werden. Weitere Einsatzoptionen sind Betreuungseinsätze wie auf der Autobahn, Sanitätswachdienste sowie die Warnung der Bevölkerung mittels Lautsprecherdurchsagen. „Das Ding bringt wirklich was“ – und das wurde bereits beim Sambafestival und beim Seßlacher Altstadtfest bewiesen. Claus Weigand hatte im September 2021 die gesamte Projektleitung übernommen. Für Planung und Beschaffung waren Kamill Wolny und für den Fahrzeugausbau Dieter Freitag zuständig. Die Einweisung der Einsatzkräfte auf das ATV haben Gabriel Schrader und Mathias Hippauf übernommen. Von Februar bis Juni wurden hierbei 200 ehrenamtliche Stunden geleistet, sagte Claus Weigand bei der Inbetriebnahme des Quads.

„Strukturen verändern“

Durch die Unterstützung verschiedener Stellen konnte das Anschaffungsprojekt nun erfolgreich abgeschlossen werden. An der Finanzierung haben sich beteiligt: Stadt und Landkreis Coburg , die Firma Kapp Niles sowie die Firmen Strobanek und ATV Dietz. Die Firma Kapp Niles betreue seit Jahren soziale Projekte und „bei dieser guten Sache wollte man natürlich auch mitmachen“, sagte Geschäftsführer Matthias Kapp. Das Quad sei ein Baustein in einem Gesamtkonstrukt und persönlich habe er das ATV beim Sambafestival live erlebt. Ein emotional belastendes Ereignis habe dazu geführt, darüber nachzudenken, wie die Strukturen auch in Coburg verändert werden können, sagte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. Durch den Klimawandel müsse man auf alles vorbereitet sein.

Das BRK werde an den Orten benötigt, wo es auch erforderlich ist, sagte auch der stellvertretende Landrat Christian Gunsenheimer. Der BRK-Kreisverband Coburg habe nun ein geländefähiges Einsatzmittel, um dort helfen zu können, wo Infrastrukturen nicht mehr vorhanden sind. Die Einsatzkräfte müssen nun nicht mehr mit Rucksäcken über Berg und Stein laufen, um den Einsatzort zu erreichen, sagte Johannes Stegmann, Bezirksvorsitzender für Ober- und Mittelfranken. Hier in Coburg werde Initiative gezeigt und von dieser gelebten Daseinsvorsorge würden alle profitieren.