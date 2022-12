Knapp fünf Monate nach seiner Einführung hat laut einer Mitteilung die 100. roboterassistierte Operation – eine gynäkologische Tumoroperation – am Klinikum Coburg stattgefunden.

In Anbetracht der Eingewöhnungsphase für Mitarbeitende und der Änderung von Behandlungsprozessen eine Rekordgeschwindigkeit, die auch von der besonderen medizinischen Fachexpertise sowie der Nachfrage und Notwendigkeit von spezialisierter Medizintechnik am Klinikum zeugen.

Großes Operationsspektrum

Durch den erfahrenen DaVinci-Operateur Prof. Dr. Dr. Thomas Bschleipfer, Chefarzt der Urologischen Klinik am Klinikum, der mit seinem Dienstantritt in Coburg die Einführung dieser Technik begleitet hat, konnte das System schnell integriert werden. Auch durch die besondere Erfahrung vieler Operateure am Klinikum sowie das persönliche Engagement konnte die Anlernphase für das technisch anspruchsvolle Gerät für Mediziner und Mitarbeitende im Operationssaal auf ein Minimum reduziert werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung konnte Prof. Bschleipfer zusammen mit weiteren chirurgisch versierten Medizinern des Klinikums auch die Einsatzgebiete des modernsten Operationsverfahrens bereits ausdehnen: Aktuell werden am Regiomed-Klinikum Coburg nicht nur urologische Operationen, sondern auch gynäkologische und allgemeinchirurgische Eingriffe mittels des Robotersystems vorgenommen. Angedacht ist, das Indikationsspektrum maximal zu erweitern, so dass möglichst vielen Patienten der Zugang zu dieser besonderen OP-Technik ermöglicht werden kann.

Ein wesentlicher Vorteil der roboterassistierten Operation ist die besondere Beweglichkeit des Systems. Damit können Operateure selbst feinste Strukturen freilegen und auch schwer zugängliche Stellen erreichen. Auch die besondere Vergrößerung und die HD-Bildtechnik erlauben ein millimetergenaues Operieren. Dabei werden die beweglichen Operationsarme mittels einer Konsole gesteuert.

Das DaVinci-Verfahren, eine Weiterentwicklung der minimalinvasiven Eingriffstechnik, ist besonders schonend und hilft dadurch, Komplikationen zu vermeiden, den Blutverlust zu begrenzen und führt so zu einer schnelleren Genesung und weniger Schmerzen. red