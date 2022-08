Das Schlossplatz-Open-Air hat noch gar nicht angefangen, da steht schon ein Headliner für 2023 fest. Rapper Cro wird am Sonntag, 13. August 2023, auf dem Schlossplatz spielen im Rahmen seiner „11.11.“-Tour. Das teilt der Veranstaltungsservice Bamberg mit.

Das gleichnamige Album des Künstlers war am 12. August dieses Jahres erschienen. Sein Debütalbum erschien 2012, alle fünf Singles, die daraus ausgekoppelt wurden, schafften es in die Top 100 der deutschen Singlecharts. „11:11“ ist ein Album über die Liebe und was sie mit einem macht. Wie sie das Herz bis zum Hals schlagen und alles vergessen lässt. Wie sie einen taumeln und tanzen lässt. Wer einen Blick auf das Œuvre des 32-Jährigen in den letzten Wochen, Monaten und Jahren wirft, dem wird nicht entgehen, dass die Berufsbezeichnung „ Musiker “ für Cro längst zu kurz greift. Alleine 2022 zieht Cro bei seinen Liveshows über 140.000 Besucher in seinen Bann, in seine Welt. Die ganze emotionale Reise – von „Raop“ bis „11:11“ – gibt es 2023 live und unter freiem Himmel. Tickets für die „11:11“-Open-Air-Tour sind ab dem 24. August exklusiv unter cro-tickets.de erhältlich, ab 7. September schließlich dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen (Hotline 0951/23837 oder kartenkiosk-bamberg.de). red