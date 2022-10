Der IHK-Konjunkturklimaindikator, der als Stimmungswert sowohl die aktuelle Geschäftslage der Unternehmen als auch ihre Geschäftserwartungen abbildet, ist nach der ohnehin bereits schwachen Notierung bei 107 Punkten im Frühjahr nun auf 71 Punkte abgestürzt. Das ist der bislang niedrigste im Zuge der Konjunkturumfrage ermittelte Wert, zu Beginn der Corona-Pandemie lag er bei 74. Das geht aus der Konjunkturumfrage Herbst 2022 der IHK zu Coburg hervor.

„Keine Denkverbote“

IHK-Präsident Andreas Engel kommentiert die Ergebnisse einer Pressemitteilung zufolge mit diesen Worten: „Wir befinden uns mitten in der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten und stehen am Beginn einer Rezession, die bislang noch nicht absehbare Ausmaße annehmen kann. Im Wirtschaftsraum Coburg sind Unternehmen, Arbeitsplätze, Standort und Wohlstand in großer Gefahr. Natürlich eröffnen Krisen immer auch Chancen – allerdings nur, wenn die Politik die dafür notwendigen Rahmenbedingungen schafft, und zwar allein Daten und Fakten verpflichtet, ohne Parteiideologie und Denkverbote. Es braucht jetzt zielgerichtete, koordinierte Bemühungen von Bund und Ländern, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft wieder zu stärken und eine Deindustrialisierung zu vermeiden. Dazu gehört auch, dass die Mittel des wirtschaftlichen Abwehrschirms schnellstmöglich bei unseren Unternehmen ankommen, die angekündigte Strompreisbremse auf den Weg gebracht wird und alles ans Netz kommt, was Strom liefert.“

Die geschäftliche Situation der regionalen Wirtschaft zum Herbst hin hat sich gegenüber dem Frühjahr eingetrübt, mehr als ein Fünftel der Befragten bezeichnet ihre Lage als schlecht, für 36 Prozent ist die Situation noch gut. Der Saldo aus guten und schlechten Lagebewertungen ist damit im Vergleich zum Frühjahr um fast die Hälfte eingebrochen auf jetzt 15.

In Industrie und Dienstleistungswirtschaft ist die Situation generell angespannt, einzig der Maschinenbau meldet noch gute Geschäfte.

Handel spürt Kaufzurückhaltung

Immerhin haben sich Gastronomie und Hotellerie im Jahresverlauf weiter aus dem Corona-Tal herausgearbeitet. Dagegen spürt der Handel ganz deutlich die Kaufzurückhaltung der Konsumenten.

Die geschäftlichen Aussichten auf die kommenden Monate sind über die gesamte Breite der Wirtschaft so finster wie noch nie und haben den historisch niedrigen Saldo von minus 56 erreicht. Mit geschäftlicher Aufhellung rechnet kaum noch ein Unternehmen, dagegen gehen rund zwei Drittel von Geschäftseintrübung aus – eine Verdoppelung gegenüber dem Frühjahr.

Politische Versäumnisse

Hauptursache für die negativen Entwicklungen ist der Ukraine-Krieg, dieser hat aber darüber hinaus politische Versäumnisse schonungslos aufgedeckt, die schon vorher bestanden, insbesondere bei Energie- und Mobilitätswende, Bürokratie und Steuerbelastung sowie Ausbau der digitalen und Verkehrsinfrastruktur.

Bei der IHK zu Coburg befürchtet man, dass mittelfristig das Risiko besteht, dass die Region Coburg massiv und dauerhaft an Wettbewerbsfähigkeit einbüßt. red