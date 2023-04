Wertvolle Ressourcen, lebenswerte Städte, sichere Energieversorgung , ein gesunder Planet : Laut Pressemitteilung der Veranstalter erwartet die Besucher der Coburger Nachhaltigkeitstage in der „Alten Pakethalle“ von Montag, 24. April, bis Donnerstag, 27. April, eine Mischung aus brisanten Themen und Impulsen: Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft. Zusätzlich gibt es am Freitag ein Extra von Studenten der Hochschule Coburg .

Das Motto der Veranstalter: Kommen, informieren, mitmachen. Die Hochschule Coburg mit ihrem Referat Nachhaltigkeit und der gemeinnützige Verein Making Culture organisieren die Reihe in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal. Mit Fachvorträgen, Workshops, Diskussionsrunden und einem bunten Rahmenprogramm dreht sich bei den Nachhaltigkeitstagen am Güterbahnhof 15 alles darum, was die Menschen für eine lebenswerte Zukunft auf der Erde brauchen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungen beginnen immer um 17 Uhr, umfassen jeweils mehrere Programmpunkte zum Tagesthema und enden um 21.30 Uhr.

Bauen und Mobilität am Dienstag

Der Zusammenhang „Globale Gesundheit − regionale Bedeutung“ bildet am Montag den Auftakt. Am Dienstag geht es darum, Stadtentwicklung , Bauen und Mobilität mit Blick auf eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Am darauffolgenden Tag steht ein politisches Dauerthema, das durch den deutschen Atom-Ausstiegt aktuell wieder einmal besonders intensiv diskutiert wird auf der Agenda: die sichere Energieversorgung . Um Kreislaufwirtschaft und Konsum aus rechtsphilosophischer Sicht geht es am Donnerstag. Es stehen aber auch aber auch ganz praktischen Beispielen aus der regionalen Wirtschaft auf dem Programm.

Rund um die Veranstaltungen findet täglich ein „Markt der Möglichkeiten“ mit über 30 Ausstellern statt. Hier präsentieren sich auch regionale Akteure, außerdem werden Forschungsprojekte und Aktivitäten der Hochschule ausgestellt. Am Dienstag wird unter anderem auch ein Shuttlebus als Exponat der Shuttle-Modellregion Oberfranken vor Ort sein. Das Kunstprojekt „Vom Wertstoff zur Wertschätzung“ ist indes die ganze Woche zu sehen.

Während an den Abenden die Öffentlichkeit zu den Veranstaltungen der Nachhaltigkeitsage eingeladen ist, findet tagsüber am Campus Friedrich Streib das Nachhaltigkeits- und Innovationsfestival Impact für Studenten statt. Mehr Infos gibt es unter hs-coburg.de/ueber-uns. Hier entwickeln Coburger Studenten Lösungsideen für Themen, die von Menschen und Institutionen der Region vorgeschlagen wurden. Am Freitag werden die besten Ergebnisse in der Alten Kühlhalle vorgestellt und prämiert. Weitere Informationen zum Programm: gibt es im Internet unter hs-coburg.de/nachhaltigkeitstage2023. red