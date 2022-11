„Jauchzet, frohlocket“ – die Eröffnungsmusik des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach gehört für viele Menschen zum Fest wie die Plätzchen oder das Kerzenlicht. Der Coburger Bachchor singt diese wohl bekannteste Weihnachtsmusik am 2. Adventssonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Coburger St.- Moriz-Kirche. Zur Aufführung kommen die Teile 1, 3, 5 und 6 des sechs Teile umfassenden Gesamtwerkes, teilt Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein mit.

Auch 288 Jahre nach ihrer Entstehung hat diese Musik nichts von ihrer Frische und Ursprünglichkeit verloren: Das Wunder der Geburt Jesu , das ungläubige Staunen der Hirten, der armselige Stall als Kreißsaal, all das berührt heute Lebende genauso unmittelbar wie die Leipziger Gottesdienstbesucher in der Weihnachtszeit 1734/35: Menschen müssen fern von ihrer Heimat ihr Kind unter widrigen Bedingungen zur Welt bringen – eine höchst aktuelle Geschichte! Der Coburger Bachchor musiziert gemeinsam mit dem Solistenensemble Stephanie Krug (Bad Tölz), Stefanie Ernst ( Coburg ), Benedikt Heggemann (Regensburg) und Philipp Meierhöfer (Weimar). Den Instrumentalpart übernimmt das Main-Barockorchester Frankfurt, die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein.

Bach komponierte sein Oratorium für die Aufführung in den Gottesdiensten der Weihnachtszeit, d. h. an drei Weihnachtsfesttagen, an Neujahr, am Sonntag nach Neujahr und am 6. Januar. Er erzählt die Geschichte von der Geburt Jesu , von Engeln und Hirten, von der Beschneidung Jesu und von der Anbetung durch die Heiligen Drei Könige. Unerreicht ist die Beziehung von Wort und Ton: Dem Komponisten gelingt es, die Stimmungen und Inhalte der erzählten Worte derart in Musik zu setzen, dass man nur staunend zuhören kann. Eintrittskarten online bei der Musica Mauritiana, Reservix, Restkarten ab 16 Uhr an der Tageskasse. red