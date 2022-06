Nach zwei Jahren Zwangspause von Tanzturnieren fanden jetzt die Deutsche und die Europameisterschaft der IIG (Internationale Interessensgemeinschaft für Tanzsport) im Garde- und Showtanz in Merseburg/Sachsen-Anhalt statt. Tänzerinnen und Tänzer aus Deutschland, Holland, Österreich und Ungarn stellten sich der Fachjury.

Bei gefühlten 35 Grad in der Halle ertanzten sich die vier Solistinnen der Bad Rodacher City Dancers fünf Plätze auf dem Treppchen. Den Titel „Bester Aufsteiger Deutschlands“ und „Bester Aufsteiger Europas“ holten sich Tija Trebs und Juliane Lehnert in der Disziplin „Paar Showtanz modern, bis elf Jahre“ mit ihrer Interpretation von „Barbie und Ken“. Zusätzlich wurde die elfjährige Tija in der Disziplin „Solo-Showtanz bis elf Jahre“ mit „Nimmerland“ „Drittbester Aufsteiger Deutschlands“ und „Drittbester Aufsteiger Europas“.

Das Jugend-Tanzpaar Tara Trebs und Alexa Schmidt belegten mit ihrer gefühlvollen Nummer „Torn feelings“ in der Disziplin „Paar Showtanz modern, zwölf bis 15 Jahre“ hinter dem Tanzpaar Klappach/Schuster aus Merseburg den zweiten Platz.

Die 14-jährige Tara holte sich in ihrer ersten Solosaison in der stark besetzten Disziplin „Solo Showtanz modern, zwölf bis 15 Jahre“ mit ihrem anspruchsvollen Contemporary zu dem Thema „Controll“ den vierten Platz.

Qualifiziert hatten sich die Tänzerinnen durch ihre Platzierungen bei der Sachsen-Anhalt-Meisterschaft und dem Qualifikationsturnier in Mücheln. red