Nach zweijähriger Pandemiepause feiert der große Circus Krone am Mittwoch, 2. November, um 15.30 Uhr Premiere in Coburg auf dem Ketschenanger. In der großen mobilen Zeltstadt wollen die Artisten in zwei Vorstellungen pro Tag bis zum 6. November die Neuauflage der Erfolgsproduktion „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ präsentieren. Besucher und Besucherinnen dürfen sich über ein zweieinhalbstündiges Showerlebnis freuen, in dessen Pause auch die Tiere besucht werden können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein modernes Märchen

International bekannt wurde der seit fast 120 Jahren bestehende Circus Krone durch die glamouröse TV-Zirkusgala „Stars in der Manege“, bei der Prominente sich über vier Jahrzehnte im Circus-Krone-Bau in München einmal pro Jahr in den unterschiedlichsten Disziplinen im Manegenrund versuchten. Präsentiert wird in der zweieinhalbstündigen Show ein modernes Märchen von der Liebe der Pferdeprinzessin zu ihrem Löwenmann.

Die Erzählung – zauberhaft komponiert und illustriert – nimmt die Besucher mit auf eine nostalgische Reise in die Welt des Zirkus, bei der sich das Grand Chapiteau in einen goldenen Palast der 20er Jahre verwandelt. 33 Weltklasse-Artisten aus zehn Ländern entführen die Zuschauer mit ihren spektakulären Darbietungen in eine andere Welt und erzählen dabei die Geschichte über die positive Kraft der Liebe. Im Mittelpunkt stehen dabei die Tiere – die wahren „Stars der Manege“. In einer zauberhaften Inszenierung geben sich bildschöne Hengste , majestätische Löwen und kraftvolle Tiger ein beeindruckendes Stelldichein und zeigen ihre ganze Pracht bei Dressuren und einer kunstvollen Hohen Schule, vorgeführt von Zirkusdirektorin Jana Mandana Lacey-Krone.

Tanz und Akrobatik

Für echte Zirkusluft sorgt ein elegantes Pas-de-Deux zu Pferde mit dem Duo Stipka, bei dem die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen. Eliane und Daniel Stipka gestalten aus den Elementen Tanz und Akrobatik ein Kunstwerk auf zwei Pferderücken. Mutige Hebefiguren wechseln ab mit Balancen auf den Friesenhengsten.

Spannend ist die Raubtier-Show des Zirkusdirektors Martin Lacey Jr. Die beim internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo ausgezeichneten Artisten der Truppe Khadgaa mit Kraftakrobatik, die Truppe Mustafa Danguir mit der legendären Sieben-Personen-Pyramide auf dem Hochseil, das Team an der Trampolinwand, das Duo Flash of Splash an den Strapaten oder das vielseitige Circus-Theater Bingo aus der Ukraine mit den Krone-Artisten Lena und Sven sorgen für die artistischen Höhepunkte.

Das Live-Orchester im Chapiteau steht unter der Leitung von Oleksandr Krasyun.

Mehrere Shows

Vorstellungszeiten vom 2. bis 6. November auf dem Ketschenanger in Coburg sind Mittwoch bis Samstag um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr und um 18 Uhr. Die letzte Show ist am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei eventim.de. Tickets kosten von 19 bis 55 Euro, an der Zirkuskasse sind Eintrittskarten jeweils ab eineinhalb Stunden vor Beginn der Vorstellung zu bekommen. red