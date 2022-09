Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres am 13. September geht die SÜC Bus und Aquaria GmbH wieder in den Schulbetriebs-Fahrplan über. Um Überfüllungen zu vermeiden, setzt der Stadtbusbetrieb auf zahlreichen Linien Zusatzbusse ein, darunter auch angemietete Busse anderer Unternehmen.

Folgende Linien werden mit zusätzlichen Bussen unterstützt:

- Linie 3/Z09: In Richtung Stadtmitte/Wirtschaftsschule fährt ab der Haltestelle Sändleinweg um 7.29 Uhr ein zusätzlicher Bus zum Zob (7.45 Uhr) und weiter zur Wirtschaftsschule.

- Linie 5: In Richtung Thüringer Viertel fährt ab der Haltestelle ZOB B5 um 7.18 Uhr ein Zusatzfahrzeug direkt zur Haltestelle Thüringer Straße.

- Linie 6: In Richtung Gustav-Hirschfeld-Ring fährt ab der Haltestelle ZOB A1 um 7.31 Uhr ein zusätzliches Fahrzeug.

- Linie Z08: Richtung Thüringer Viertel über Gustav-Hirschfeld-Ring unterstützt ab der Haltestelle Oberlauter um 7.03 Uhr ein weiterer Bus den regulären Zusatzbus. Bitte beachten: Ab der Haltestelle Theaterplatz fährt dieser Zusatzbus abweichend von der normalen Fahrstrecke weiter über den Gustav-Hirschfeld-Ring zu den Schulen am Glockenberg und von dort weiter über Kongresshaus, Zob und Plattenäcker zur Endhaltestelle Thüringer Straße.

In den zusätzlich angemieteten Bussen (Entlastungsverkehr) findet kein Fahrschein-verkauf statt. Ein Zustieg hier ist nur mit gültigem Fahrschein möglich. In allen anderen Zusatzbussen können Fahrscheine erworben werden. Monats- und Wochenkarten sind bevorzugt bargeldlos in der Verkaufsstelle im SÜC Info-Center am Theaterplatz zu kaufen.

Im ÖPNV gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Abdeckung. Dies gilt für alle Fahrgäste ab sechs Jahren. Nicht immer ist es möglich, die empfohlenen Abstände einzuhalten. Fahrgäste, die zeitlich nicht gebunden sind, meiden bitte die Fahrzeiten des Schülerverkehrs. red