Bei der Jahresschlusssitzung genehmigte der Gemeinderat ein paar Bau- oder Planungsvorhaben, die die Nachbarkommunen betrafen. Dann tat er mit einem Beschluss noch etwas Gutes für den Schützenverein Itzgrund . Dieser bekommt zur Erneuerung seiner Ausstattung und für Vereinsmaterialien einen Zuschuss von der Gemeinde. Der Verein hatte in Anlehnung an die Sportförderrichtlinien der Gemeinde darum gebeten. Es geht um Ersatzteile für Waffen und um Anzüge für rund 2000 Euro. Die Gemeinderäte stimmten zu, eine Förderung in Höhe von 25 Prozent der Investitionskosten gegen Rechnungsvorlage zu gewähren.

Schließlich blickte Bürgermeister Udo Siegel in seinem Jahresbericht auf die wichtigsten Punkte zurück. „Das Jahr stand durchgehend im Zeichen von Corona“, sagte er. Alle Sitzungen des Gemeinderates hätten nicht im Sitzungssaal, sondern in der Aula der Schule stattgefunden, weil dort besser Abstand gehalten werden kann.

Vom Standesamt sei zu vermelden, so Siegel weiter, dass es 25 Geburten und 33 Sterbefälle gab. Fünf Paare hätten in Großheirath geheiratet, andere seien dafür nach Coburg gegangen.

Nachdem der Bürgermeister in Erinnerung gebracht hatte, was in der Gemeinde 2022 alles verwirklicht wurde, beendete er bei einer weihnachtlichen Feier im Gasthaus Steiner das Sitzungsjahr 2022. lbö