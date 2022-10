Der 24. Oktober ist in Deutschland der „Tag der Bibliotheken“. An diesem Tag startete vor zehn Jahren „Findus@Co.“, der gemeinsame Bibliothekskatalog in Stadt und Landkreis Coburg . Seitdem haben die Kundinnen und Kunden der 16 angeschlossenen Büchereien die Möglichkeit, sich Bücher und andere Medien zu bestellen und vor Ort auszuleihen. Dank der Unterstützung des Landratsamtes können die Lieferungen von Bibliothek zu Bibliothek erfolgen.

Dieser Service ist aus der guten Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Region entstanden. In regelmäßigem fachlichem Austausch entstehen immer wieder neue Ideen. Eine davon war, die Bestände der einzelnen Büchereien in einem gemeinsamen Katalog zusammenzutragen. Unter der Webadresse FindusCo.de sind alle Medien der Büchereien zu finden, die mit einem EDV-Programm arbeiten. So kommt eine stattliche Anzahl von fast 154.000 Titeln zusammen, auf die Büchereikunden im ganzen Landkreis zurückgreifen können. Das teilt die Stadtbücherei Coburg stellvertretend mit. Ergänzend wurde das gedruckte Adressverzeichnis aktualisiert und kann kostenlos mitgenommen werden. Heute von 13 bis 15 Uhr werden sich die Büchereien in Coburg auf dem Marktplatz präsentieren. Im Gepäck haben sie viele Beispiele für die Medienvielfalt. Von gedruckten Büchern und Zeitschriften über Tonies, Tiptoi, Lesebären bis zu originalen Kunstwerken und digitalen Angeboten. red