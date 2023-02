In nur einem Jahr ein B.A. im Fach International Business Communication? Und das Ganze auch ohne Abitur ? Asco-Absolventen steht dieser Weg bereits seit 2016 im Nordwesten Großbritanniens offen. Asco ist die staatlich anerkannte Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe in Coburg .

Doch dann kam der Brexit und mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreiches (UK) aus der EU hat sich auch für die Asco einiges verändert – mit mittlerweile gutem Ausgang, wie die Einrichtung jetzt berichtet.

Bisher wurden die Studierenden aus Coburg wie Briten behandelt, die zweijährige Ausbildung wurde ohne weitere Tests anerkannt und berechtigte zum direkten Einstieg in das letzte Bachelor-Jahr, erklärt Valerie Kögler, Fachbereichsleitung Englisch und an der Asco zuständig für International Relations – also auch für die Partneruniversität im UK, in einer Pressemitteilung. Da die Coburger Absolventen seit dem Brexit als „internationale Studierende“ im UK gelten, musste die Ausbildung neu akkreditiert werden, teilt die gebürtige Schottin mit.

Sämtliche Ausbildungsinhalte wurden von den nun in England zuständigen Kollegen neu bewertet und auf ihre Anrechenbarkeit hin überprüft. Das Ergebnis freut die Coburger Schule: „Ende des vergangenen Jahres hat uns David Leeming, Deputy Head of International Partnerships, persönlich hier in Coburg besucht und die verschiedenen Studiengänge vorgestellt. Wir freuen uns sehr, dass er so engagiert um Bewerberinnen bei uns geworben hat“, erklärt Matthias Schmidt, Geschäftsführer der Asco-Gruppe sichtlich stolz. Die volle Anrechnung der Ausbildung ist für staatlich geprüfte Fremdsprachenkorrespondenten, die ihren Abschluss an der Asco nach zwei Jahren abgelegt haben, auch ohne Abitur möglich. Im Aufbaustudium können verschiedene Schwerpunktmodule belegt werden. Weitere Informationen über Ausbildung und Studium mit Sprachen gibt es unter asco-sprachenschule.de. red