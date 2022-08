Mit Musikstücken von Johannes Brahms (1833 – 1897) für Violine und Klavier stellt sich das Duo Adeline und Michael Ebert am Freitag, 2. September, um 19 Uhr im Jagdschloss Bad Rodach (Festsaal) vor. Gastgeber ist der Rückertkreis Bad Rodach .

In dem vielfältigen Programm werden die meist heiteren Walzer op. 39, einige melancholisch-nachdenkliche Intermezzi für Klavier und folkloristisch geprägte ungarische Tänze zu hören sein, aber auch die tiefgründige, zum Teil düstere 3. Sonate für Klavier und Violine op. 108 sowie das stürmisch-romantische Scherzo aus der „Frei-aber-einsam-Sonate“.

Der Coburger Michael Ebert – ehemaliger Schüler am Gymnasium Albertinum – studierte Schulmusik, Musiktheorie und Kirchenmusik für das A-Examen an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Er war Förderpreisträger der Stadt Coburg im Jahr 2005 und Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes 2006. Ebenfalls im Jahr 2006 erhielt er beim Bundeswettbewerb Schulpraktisches Klavierspiel Grotrian-Steinweg in Weimar den Gesamtpreis für die Disziplinen Liedspiel, Partitur- und Vom-Blatt-Spiel und Improvisation. Michael Ebert ist Gymnasiallehrer in Lichtenfels und Lehrkraft für Klavier und Klavierimprovisation an der Berufsfachschule für Musik in Kronach. Als Kirchenmusiker ist er in verschiedenen Kirchen in Coburg und Umgebung aktiv.

Weimar spielt eine Rolle

Adeline Ebert, gebürtig in Ilmenau, besuchte bis zum Abitur das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar. In dieser Zeit war sie mehrfache Preisträgerin beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Anschließend studierte sie ebenfalls an der Musikhochschule Franz Liszt Weimar, absolvierte im Fach Violine sowohl ein pädagogisches als auch ein künstlerisches Diplom, nahm an mehreren Meisterkursen mit namhaften Geigern wie Thomas Zehetmaier oder Igor Ozim teil und machte ein Aufbaustudium bei Prof. Friedemann Eichhorn. Nach dem Studium war sie drei Jahre in der Staatskapelle Weimar als Geigerin tätig, entschloss sich danach jedoch für eine pädagogische Laufbahn und unterrichtet seitdem Violine an Musikschulen. Künstlerisch ist Adeline Ebert aber weiterhin in mehreren Ensembles aktiv, unter anderem als Konzertmeisterin des Südthüringischen Kammerorchesters.

Ein eingespieltes Duo

Als eingespieltes Duo geben Adeline und Michael Ebert auch Konzerte für Violine und Orgel in verschiedenen Kirchen Thüringens und Bayerns. Zusammen mit der Saxofonistin Martina Ebert treten sie auch gerne mit beschwingter Salonmusik aus den 20er Jahren auf, unter anderem seit vielen Jahren zur alljährlichen Silvestergala im Grandhotel „Russischer Hof“ in Weimar, und untermalten Stummfilme mit Life-Improvisationen.

In diesem Jahr widmen sie sich – anlässlich seines 125. Todesjahres – vor allem der Musik von Johannes Brahms .

Karten können unter der E-Mail-Adresse rueckertkreis@bad-rodach.de vorbestellt werden, teilt der Rückertkreis Bad Rodach mit. red