Viele Fahrräder gibt es im Stadtbild. Immer mehr Menschen setzen auf das umweltfreundliche Zweirad, mit Muskelkraft betrieben. Fahrradfahren ist Mobilität – genauso wie Auto oder Stadtbus.

In seinen ersten Monaten im neuen Job hat der neue Coburger Radverkehrsbeauftragte Thomas Tippelt in vielen Gesprächen – auch in den Sozialen Medien – einen Satz immer wieder gehört: „Es ist doch gar nicht so schlimm mit dem Radverkehr, es ist doch nicht gefährlich, mit dem Fahrrad zu fahren.“

„Doch, es ist gefährlich!“

Auf seinen fast täglichen Fahrten erlebe er aber genau das Gegenteil, sagt Tippelt einer Pressemitteilung der Stadt Coburg zufolge. Zugeparkte Fahrradstreifen, zu dichtes Überholen, Vorbeidrängeln an engsten Stellen oder während des Abbiegens. „Alles leider keine Einzelfälle“, betont er.

Um Coburgerinnen und Coburgern zu zeigen, wo genau die Probleme sind, lädt Tippelt zu einer Tour mit der Rikscha ein. Er teilt mit, er wolle seine Fahrgäste zu den kritischen Stellen in Coburg bringen. Natürlich mit Weitblick und Vorsicht. So sei sichergestellt, dass nichts passiert.

Anmelden erwünscht

„Mir ist es wichtig, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das geht am besten direkt vor Ort an den Problemstellen. Deswegen freue ich mich auf den Austausch in der Rikscha“, sagt der Radverkehrsbeauftragte. Interessierte können sich direkt über die Internetseite des Radverkehrsbeauftragten (coburg.de/radverkehr) für eine Rikschatour anmelden. Die Terminvereinbarung erfolgt dann nach persönlicher Absprache. red