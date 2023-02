Details zur künftigen Rastanlage BAB A 73 bei Drossenhausen, zur Kläranlage Kösfeld, zur Erweiterung einer Klärschlammtrockenanlage und zur Stromersparnis bei der Schulbeleuchtung standen im Fokus der Februarsitzung des Gemeinderates am Montagabend. Trotz dieser Themenfülle wurde die Sitzung in einer Rekordzeit von 16 Minuten abgewickelt.

Bürgermeister Bernd Höfer gab bekannt, dass die Vertragsentwürfe mit der Autobahn GmbH des Bundes zum Anschluss der Rastanlage an die örtliche Abwasserbeseitigungsanlage sowie an die Wasserversorgungsanlage in finaler Ausführung übermittelt worden seien. „Hierzu gab es geringfügige redaktionelle Änderungen ohne wesentliche Änderung des Gemeinderatswillens.“ Die kommunale Zustimmung erfolgte postwendend.

Bezüglich der Vergabe der Tore für die Kläranlage Kösfeld konnte nach erneuter Ausschreibung ein günstigeres Angebot als im Oktober letzten Jahres ermittelt werden. Die Angebotssumme liegt circa 5600 Euro brutto unter dem früheren Leistungsverhältnis. Um Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden, stimmte der Gemeinderat ohne Gegenstimme zu.

Die Firma SDS GmbH hat einen Antrag zur Erweiterung einer genehmigungspflichtigen Klärschlammtrocknungsanlage in der Gemarkung Beuerfeld bei der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt eingereicht. Vonseiten des Gemeinderates gab es keine Einwände diesbezüglich.