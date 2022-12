„ Disney – die Turnhalle ist voller Magie “ lautet das Motto des diesjährigen Schauturnens der SG Rödental . Am Sonntag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr beginnt die sensationelle Show aus Tanz, Turnen und Akrobatik in der Franz-Goebel-Halle in Rödental . Mehr als 300 Talente der Turn- und Tanzabteilung werden die Halle in einen zauberhaften Ort voller Magie verwandeln und das Jubiläumsjahr „2023 – 50 Jahre SG Rödental “ einläuten.

„Mickey- und Minnie Mäuse“ eröffnen die diesjährige Show und zeigen, warum auch die Kleinsten richtig große Stars sind. Die Tanzmäuse entführen ihr Publikum mit ihrem Auftritt in das Reich der „Eiskönigin“. Auf den Sprunggeräten und den Matten präsentiert das Team „High School Musical“ eine flotte Performance.

Die Shows sind noch nicht alles. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eine Tombola bietet zudem attraktive Gewinne. Weiterhin können sich alle Kinder im Foyer zauberhafte Glitzertattoos machen lassen, und die Quizgewinner können sich über drei großartige Preise freuen. Karten für das Schauturnen gibt es im Vorverkauf ab Donnerstag, 8. Dezember, ab 14.30 Uhr bei der Firma Carl Raumausstattung, Langer Rain 21, in Rödental .

Der Eintritt für Erwachsene beträgt 7 Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen 4 Euro. Der Einlass zum diesjährigen Schauturnen in der Franz-Goebel-Halle ist am Sonntag ab 14 Uhr. des