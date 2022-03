In Meeder hat der Frieden sein Fest ! In diesem Jahr findet das Coburger Friedensdankfest wieder in großem Rahmen und mit breitem Programm statt. „Wir starten jetzt, und begleiten mit verschiedenen Veranstaltungen die Zeit bis zur Festwoche Ende August 2022“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Am Sonntag, 27. März, findet um 14 Uhr eine Lesung verschiedener Autorinnen und Autoren im Friedensmuseum in Meeder statt. Alle Vortragenden gehören zur Gruppe „Schreibsand“, die sich in Coburg schon vielerorts vorgestellt hat. Für das Friedensmuseum sind sie mit differenziertem Blick und unterschiedlichen Formaten eine Bereicherung zum Thema „Auf Frieden Bauen“.

Das Friedensmuseum in der Anna-B.-Eckstein-Schule in Meeder erweitert mit dieser Lesung die Chance, ein Ort des Nachdenkens und Erinnerns zu sein. Das Museum ist geöffnet. Die Autorinnen und Autoren spenden den Inhalt des bereitstehenden Spendenkörbchens für die Ukrainehilfe.

Weitere Informationen zur Lesung und allen weiteren Veranstaltungen finden Interessierte online unter www.friedensdank.de. red