Mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen“ begrüßten die Kinder der „Tigerente“ musikalisch die Gäste der Einweihungsfeier. Denn ihr evangelisches Kinderhaus „Tigerente“ in Oberwohlsbach hat eine zusätzlichen Krippengruppe bekommen, die am Montag offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde. Damit trug die Stadt Rödental dem steigenden Bedarf nach Kinderbetreuungsplätzen wieder einmal mehr Rechnung. Nach dem Neubau des Fritz-Anke-Kindergartens und der Erweiterung der Lienhard-Fuchs-Kindertagesstätte ist die Erweiterung das dritte Projekt, mit dem die Stadt ihrer Verantwortung im Bereich der frühkindlicher Bildung nachkommt.

Beim Spatenstich im März dieses Jahres prophezeite Bürgermeister Marco Steiner (FW), dass die Kinder bis Ende 2022 ihr Domizil in Beschlag nehmen können. Steiner sollte den Skeptikern zum Trotz recht behalten. Bei einer kleinen Feierstunde betonte der Bürgermeister: „Dieses sportliche Ziel konnte nur erreicht werden konnte, weil alle Beteiligten perfekt miteinander arbeiteten.“ Steiner erinnerte daran, dass Mitte 2020 die ersten Überlegungen angestellt wurden, was möglich sei, um eine Antwort auf die drängende Frage nach Betreuungsplätzen zu bekommen. Es dauerte dann bis zum 25. November 2021, bis der Förderbescheid der Regierung von Oberfranken eintraf und man das Projekt auf den Weg bringen konnte.

Entstanden sind ein Gruppenraum, ein Nebenraum sowie ein Werk- und Therapiezimmer mit einer Nutzfläche von 95 Quadratmetern. Die sanitären Anlagen mussten den neuen Gegebenheiten einer Krippengruppe angepasst werden. Die Investitionssumme bezifferte Steiner mit 540.000 Euro. An Zuschüssen erhalte die Stadt 485.000 Euro, so dass sich der Eigenanteil der Kommune auf rund 55.000 Euro belaufe.

Das Rödentaler Geheimnis

Architekt Boris Keda geht davon aus, dass die Schlussrechnungen keine Überraschungen bereithalten werden und es bei den kalkulierten Kosten bleibt. Das Geheimnis, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte, liegt nach Meinung von Gerhard Eller vom städtischen Hochbauamt daran, dass man in Rödental immer menschlich mit den Auftragnehmern umgehe.

„Es war eine anstrengende Zeit“, resümierte die Leiterin des Kinderhauses, Susanne Böhm. Fügte ab sofort hinzu: „Wir haben die Anstrengungen aber gern in Kauf genommen, wir wussten ja, wofür.“ Die neue Krippengruppe ist bereits ausgebucht. „Die letzten Kinder stoßen im Januar noch dazu“, sagte die Leiterin.

Lob zollte der stellvertretende Landrat Martin Stingl (SPD) der Rödentaler Stadtverwaltung: „Wenn Rödental etwas baut, sind die Planungen bestens vorbereitet.“ Er forderte auf, in der Familienfreundlichkeit nicht nachzulassen. Das Kinderhaus beherbergt nun zwei Krippen- und eine Regelgruppe sowie eine integrative Gruppe. Insgesamt ist das Kinderhaus auf 72 Mädchen und Jungen ausgelegt.