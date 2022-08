Seit Montag, 22. August, ist die Kreisstraße CO 25 in der Ortsdurchfahrt von Scherneck für den kompletten Durchgangsverkehr gesperrt. Das gesamte Baufeld ab der Brücke über die Bundesstraße B 4 zwischen Untersiemau und Scherneck bis zum Bauende am Ortsausgang von Scherneck in Richtung Ziegelsdorf ist damit nicht passierbar, teilt das Landratsamt mit. Die Vollsperrung wird bis zum 2. September dauern. Außerhalb der Bauzeiten wird es den Anwohnern mit Einschränkungen möglich sein, ihre Grundstücke zu erreichen. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt in beide Fahrtrichtungen über die Kreisstraße CO 12 von Untersiemau nach Rossach und von dort aus weiter bis zur Einmündung der Kreisstraße CO 25 bei Gossenberg. Je nach Baufortschritt wird Scherneck selbst über Ziegelsdorf oder über Untersiemau erreichbar sein. Die Umleitungsausschilderung wird dazu entsprechend angepasst. Die Straßenbauarbeiten werden voraussichtlich Anfang September abgeschlossen sein. Das Landratsamt Coburg bedankt sich für das Verständnis der betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer. red