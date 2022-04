Das Motto der diesjährigen Frühjahrssammlung der Awo von Montag, 4., bis Sonntag, 10. April, lautet „Fokus Soziales Bayern – Unser Auftrag seit 1920“. Am Montag, 4. April, wirbt der Awo-Bürgertreff Ebersdorf mit einem Infostand auf dem Rewe-Parkplatz und sammelt Spenden. Der Awo-Treff Bad Rodach informiert mit einem Stand am Donnerstag, 7. April, auf dem Marktplatz über aktuelle Angebote und bittet um Spenden. Am Samstag, 9. April, ist der Awo-Treff am Bürgerplatz in Rödental auf dem Rewe-Parkplatz (Oeslauer Straße 78) und präsentiert seine Veranstaltungen. Auch in der Coburger Fußgängerzone sammelt die Awo. red