Viele Senioren wissen gar nicht, welch vielfältige Möglichkeiten es gibt, um auch im höheren Alter noch unbeschwert in der eigenen Wohnung zurechtzukommen. Zu Hause wohnen bleiben, auch wenn Krankheit, Hilfe- und Pflegebedürftigkeit eintreten – dieser verständliche Wunsch älterer Menschen kann aber sehr wohl durch Anpassungen der eigenen vier Wände unterstützt werden. Ideen und Finanzierungsmöglichkeiten dazu gibt es im Rahmen der Aktionswoche zum Thema „Wohnen im Alter“, die am Montag, 10. Oktober, im Landratsamt beginnt.

Von Montag bis einschließlich Freitag, 14. Oktober, ist die Wanderausstellung „Daheim wohnen bleiben – sicher und selbstbestimmt“ während der allgemeinen Öffnungszeiten im Landratsamt zu sehen. Zusammengestellt wurde die Präsentation vom Verein Stadtteilarbeit, nach Coburg geholt wurde sie vom ASB-Regionalverband Coburg. Infobanner und ein kleines Modellhaus veranschaulichen vielfältige Ideen und Lösungen für Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Balkon und Eingangsbereich, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

„Welche Wohnform ist für mich die beste? Wer hilft mir vor Ort? Und wie kann ich das bezahlen?“ Antworten auf solche und andere Fragen gibt es am Mittwoch, 12. Oktober, von 14 bis 17 Uhr beim Informationsnachmittag „Wohnen im Alter“, der gemeinsam vom ASB-Regionalverband Coburg und vom Fachbereich Senioren des Coburger Landratsamtes veranstaltet wird. Zusätzlich gibt es noch zwei Vorträge im großen Sitzungssaal oder alternativ als Online-Vortrag. Bei „Maßnahmen zur barrierefreien Wohnraumanpassung“ (15 bis 16.30 Uhr) gibt Jürgen Griesbeck (Bildungsreferent Seniorenakademie Bayern) einen kurzweiligen Überblick, mit welchen technischen Mitteln und kleinen baulichen Veränderungen Senioren möglichst lange in der eigenen Wohnung bleiben können. Über „Finanzierung von Maßnahmen zur Wohnraumanpassung“ informiert von 17 bis 18 Uhr – ebenfalls im Sitzungssaal oder online – Matthias Neuf von der Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen beim Coburger ASB-Regionalverband.

Der Besuch der Ausstellung und die Teilnahme an den Vorträgen sind kostenfrei. Wegen des begrenzten Platzangebotes und einer möglichen Online-Teilnahme an den Vorträgen bittet das Landratsamt um Anmeldung bei Theresa Schmiedeknecht unter Telefon 09561/514-2501 oder per Mail an senioren@landkreis-coburg.de. red