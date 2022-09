Die Ausstellung „Da49, Da512 – Züge in den Tod“ vergegenwärtigt 80 Jahre

nach ihren Deportationen die Lebensgeschichten von elf jüdischen Coburgerinnen und die Wege der meisten von ihnen in den Tod. Dem „ Holocaust “, dem Völkermord der Nationalsozialisten an den europäischen Juden, fielen insgesamt 5,6 bis 6,3 Millionen Menschen zum Opfer. Seit 1933, dem Beginn ihrer radikal nationalistischen und vom gewalttätigen Rassenwahn geprägten Diktatur, hatten die Nazis den Juden in Deutschland die wirtschaftliche, berufliche und die bürgerliche Existenz geraubt. Zuletzt, mit der Verschleppung in die

todbringenden Konzentrationslager oder Vernichtungsanstalten, raubten sie ihren Opfern auch Individualität und Namen: KZ-Häftlinge waren nur noch Nummern. Um an elf Coburger Opfer der Deportationen des Jahres 1942 zu erinnern, haben Gaby Schuller und Hubertus Habel in Kooperation mit einer fachkundigen Gruppe von Engagierten und

dem Stadtarchiv Lichtenfels eine Ausstellung erarbeitet, die nun im Foyer des Ämtergebäudes, Steingasse 18, Coburg , gezeigt wird. Die Ausstellung ist bis 7. Oktober zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.30 bis 15.30 Uhr; Mittwoch und Freitag: 8.30 bis 12 Uhr. Die Abendführungen finden am 20. September und 4. Oktober, jeweils 17.30 bis 18.30 Uhr und die Mittagsführungen am 22. September und 6. Oktober, jeweils 12.30 bis 13.30 Uhr statt. Schulklassenführungen können bei Hubertus Habel unter der Tel. 0151/10066552 oder E-Mail: buero@dr-habel.de angemeldet werden. red