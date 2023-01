Die Partnerschaften für Demokratie in Coburg Stadt und Land gehen in die nächste Runde, teilt die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Coburg mit.

Seit 2015 sind Coburg Stadt und Land Teil des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In diesem werden präventives Handeln, zivilgesellschaftliches Engagement und demokratische Strukturen gestärkt. Auch dieses Jahr können der Mitteilung zufolge wieder Förderanträge von Vereinen und gemeinnützigen Trägern für geeignete Projekte gestellt werden.

„Demokratie leben!“ heißt das Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das 2014 zur Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft ins Leben gerufen wurde. Auf lokaler Ebene bestehen dabei gleich vier Zielsetzungen: Extremismusprävention, die aktive Gestaltung von Vielfalt und demokratischer Strukturen sowie, speziell in der Stadt Coburg , die Wahrnehmung von Geschichte als Verantwortung.

Inhaltlicher Dreiklang

Die Partnerschaften für Demokratie in Coburg Stadt und Land werden auch in der nächsten Förderperiode (2023) wieder Fördergelder für passende Projekte vergeben. Die Gelder können dabei von Vereinen oder gemeinnützigen Trägern bei der lokalen Partnerschaft für Demokratie beantragt werden. Hinter den Partnerschaften stehen breite Zusammenschlüsse aus Akteurinnen und Akteuren von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die sich aktiv in Gremien für ein demokratisches Miteinander vor Ort einsetzen. Dabei werden vielfältige Projekte wie Workshops, Ausstellungen oder Vorträge realisiert. Für diese stehen aus dem Bundesprogramm für das Jahr 2023 160.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Handlungsleitend ist der inhaltliche Dreiklang „Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen.“

Coburger Jugend mischt mit

Ein besonderer Fokus liegt bei den Partnerschaften auch auf der politischen Beteiligung der Jugend. So können Jugendliche über das Coburger Jugendforum auch selbst über beantragte oder eigene Projekte abstimmen beziehungsweise mitmachen. Anträge können immer bis zu zwei Wochen vor den Sitzungen der Entscheidungsgremien eingereicht werden. Für den Stadtbereich Coburg endet die nächste Frist Mitte März und im Landkreis Coburg Mitte Februar. Für weitere Informationen stehen die Koordinierungs- und Fachstellen der Partnerschaften für Demokratie gerne zur Verfügung. red