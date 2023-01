Zum 18. Februar tritt die Oberstudienrätin Diana Atzpodien offiziell ihren Dienst als stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium Alexandrinum an. Oberstudiendirektor Stephan Feuerpfeil, der Schulleiter , freut sich sehr über die Berufung: Schon viele Jahre arbeiten die beiden immer wieder erfolgreich zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung des Alexandrinums.

Geboren in Bamberg und aufgewachsen in Bad Staffelstein, legte Atzpodien am Meranier Gymnasium in Lichtenfels 1992 ihr Abitur ab. An der Universität Bayreuth studierte sie die Fächer Wirtschafts- und Rechtslehre und Sport und legte dort 1997 erfolgreich ihr 1. Staatsexamen ab. Ihre Referendarszeit absolvierte Atzpodien an zwei Gymnasien in Würzburg und Straubing, bevor sie dann im Februar 2000 ihre erste Stelle in Markt Indersdorf antrat. Ein halbes Jahr später wechselte sie an das Theresiengymnasium in Ansbach.

Seit Juli 2002 am Alex

Ihre besondere Leidenschaft für Sport führte sie kurz darauf nach Eichstätt, wo sie neben ihrer Tätigkeit am dortigen Gabrieli-Gymnasium als akademische Rätin für Didaktik Sport an der Katholischen Universität Eichstätt tätig war. Im Juli 2002 wurde Atzpodien an das Gymnasium Alexandrinum versetzt, wobei sie ihre Lehrtätigkeit im Bereich Sport parallel noch für mehrere Jahre dazu an der Universität Bamberg fortsetzte.

Sportbegeistert durch und durch

An ihrer Schule war sie maßgeblich für die Weiterentwicklung des Sportunterrichts, in den vergangenen sieben Jahren als Leiterin der Fachschaft Sport tätig. Ihrer Initiative ist die Einrichtung der sportbetonten Klasse am Alexandrinum und das daraus erwachsene Sportkonzept zu verdanken. Zahlreiche Kooperationen mit verschiedenen Sportvereinen hat sie in die Wege geleitet.

Mit der Berufung zur Stellvertreterin hat sich Diana Atzpodiens Aufgabenbereich noch einmal deutlich erweitert. Die gesamte Schulfamilie des Alexandrinums freut sich über die Berufung ihrer Kollegin zu ihrer neuen Aufgabe, heißt es in der Mitteilung. red