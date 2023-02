Dieser Februar steht im Spielzeugmuseum Neustadt ganz im Zeichen der „Reisekultur“, genauer gesagt blickt das Museumsteam in diesem Monat auf das Reiseland Frankreich. Hierzu lädt das Museum am Samstag, 4. Februar, von 13 bis 17 Uhr zu einem ereignisreichen Mottotag „typisch Frankreich?!“ mit kulinarischen Köstlichkeiten, spannenden Quizfragen, musikalischen Einlagen und interessanten Einblicken in die französische Lebensart ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „80 Tage Kultur erleben“. Dabei widmet sich das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie mit internationaler Trachtenpuppensammlung Monat für Monat einem anderen kulturellen Aspekt. Der Februar nimmt Frankreich aufgrund der partnerstädtischen Beziehung Neustadts zu Villeneuve-sur-Lot in Südfrankreich in den Blick.

Beim Mottotag „typisch Frankreich?!“ können die Besucher die französische Lebensart geschmackvoll erleben. Von Klassikern wie Baguette und Croissants über Macarons und Petit Fours bis hin zum Flammkuchen ist alles mit vertreten. Zum anderen dürfen sich die kleinen und großen Besucher ganz besonders auf Monsieur Marcel, den musikalischen Kellner freuen, der mit charmantem französischen Akzent und einem Servierwagen voller Musikinstrumente zu den Gästen an den Tisch kommt. Diese dürfen auswählen, welche Instrumente er spielen soll, bestimmen einen Musikstil und drei Worte, die im Liedtext vorkommen sollen. Daraus improvisiert Monsieur Marcel spontan ein Lied. Und dann geht’s weiter zu den nächsten Gästen.

Obendrein bietet das Museum seinen Besuchern einen französischen Klassiker nach dem anderen: Ob Jules Vernes Weltroman „Die Reise in 80 Tagen um die Welt“, Asterix und Obelix , die Tour de France oder Mona Lisa – alle Themen spiegeln sich am 4. Februar von 13 bis 17 Uhr im Spielzeugmuseum Neustadt wider. red