Der erste Asterix auf Oberfrängisch ist da. Stefan „Das Eich“ Eichner präsentiert „Dunnerkeil“ am Donnerstag, 28. April, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Riemann in Coburg .

Der weit über die Grenzen Oberfrankens hinaus bekannte Musiker und Kabarettist Stefan „Das Eich“ Eichner hat sich an ein Mammutprojekt gewagt und „ Asterix der Gladiator“ ins Oberfränkische übersetzt. Dass er damit einen Nerv getroffen hat, zeigen nicht zuletzt die hervorragenden Verkaufszahlen seit Erscheinen von „Dunnerkeil“, die selbst den Verlag überrascht haben.

Wobei … ein Dialekt? Beim Übersetzen stand „Das Eich“ vor der großen Herausforderung, wie die Wörter aus dem Hochdeutschen zu übersetzen sind, wird doch in fast jedem oberfränkischen Ort ein eigener Dialekt gesprochen. So hat er sich gelegentlich hilfesuchend an seine Fans gewandt und zum Beispiel für die Übersetzung des Wortes „Petersilie“ acht verschiedene Schreibweisen erhalten. Es dürfte also das eine oder andere „Dunnerkeil“ durch die Buchhandlung Riemann schallen, heißt es in einer Pressemitteilung der Buchhandlung , wenn Stefan Eichner nicht nur aus dem ersten oberfränkischen Asterix lesen wird, sondern auch viele amüsante Anekdoten aus dessen Entstehungsgeschichte zum Besten geben wird.

Karten für die Buchpräsentation mit Stefan „Das Eich“ Eichner gibt es bei Riemann am Markt in Coburg (Telefon 09561/80870) im Vorverkauf für 15 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro. red