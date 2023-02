„Ausbildung ist Zukunft!“ ist der Titel der Woche der Ausbildung vom 13. bis 19. März. Geplant sind ein Online-Elternabend am 13. März und ein Informationsabend für Eltern von Abiturienten am 23. März. Das geht aus einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg hervor.

Bei der diesjährigen Aktionswoche der Ausbildung werben bundesweit die Arbeitsagenturen sowie Jobcenter für die duale Berufsausbildung und informieren über deren Vorteile und Karrierewege.

Am Montag, 13. März, um 19 Uhr findet eine Online-Informationsveranstaltung der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg für Eltern statt. Mit dem Ende Schulzeit stellen sich Jugendlichen und Eltern stets ähnliche Fragen: Wie soll die Zukunft aussehen? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Wer kann uns unterstützen?

Bei der Vielfalt von betrieblichen und schulischen Ausbildungen sowie Studienangeboten ist es für Eltern und Kinder eine Herausforderung, den Überblick zu behalten und Entscheidungen zu treffen.

Stefan Trebes, der Leiter der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, empfiehlt daher: „Jugendliche vertrauen Eltern bei der Berufswahl. Als Mutter und Vater sind Sie die wichtigsten Unterstützer rund um das Thema Berufswahl. Doch die Rolle des Ratgebers ist nicht immer einfach. Mit unserem ,Elternabend‘ möchten wir Ihnen Informationen geben, wie wir Sie als Berufsberatung hierbei am besten unterstützen können. Wir geben Informationen und Einblicke zu Themen wie finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, unsere Beratungsdienstleistungen, Vermittlungsmöglichkeiten, gemeinsame Netzwerkpartner und unsere Hilfestellungen bei Problemen in der Ausbildung.“

Eltern aus der Region Coburg, Kronach, Lichtenfels, Bamberg sowie Forchheim sind dazu eingeladen. Zur Zusendung des Einwahllinks für die kostenlose Skype-Online-Veranstaltung senden Interessierte eine Mail an coburg.berufsberatung@arbeitsagentur.de. Weitere Infos gibt es vom BiZ (Berufsinformationszentrum) Coburg unter der Telefonnummer 09561/93321.

Weiterhin wird der Berufs- und Studienberater der Agentur für Arbeit in Bamberg, der für mehrere Gymnasien Ansprechpartner für die Berufs- und Studienwahl ist, im Rahmen eines Elternabends am Donnerstag, 23. März, um 18.30 Uhr in der Aula des Maria-Ward-Gymnasiums in Bamberg, Edelstraße 8 (Eingang über den Vorderen Graben) Antworten zum Thema Berufs- und Studienwahl geben, also über Finanzierung, Zulassung, Chancen und Studienarten sprechen. Es soll dabei auch über folgende Frage gesprochen werden: Ausbildung oder Studium? Anmelden können sich Interessierte per Mail an Susanne.Dormann@schule.bayern.de.

„Schüler, die sich noch nicht mit der Berufsberatung in Verbindung gesetzt haben, sollten die Chance auf eine erfolgversprechende Berufswahl jetzt mit dem Zwischenzeugnis nutzen. Die Berufsberatung hat derzeit ein sehr umfangreiches Angebot an interessanten Lehrstellen“, appelliert Trebes an die angehenden Schulabgänger (Kontakt für Terminvereinbarung: Telefon 0800/4555500 oder E-Mail an Bamberg. Berufsberatung @arbeitsagentur.de). red