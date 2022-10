Energiekrise , Versorgungsengpässe, Preiserhöhungen: Die aktuelle Situation bereitet allen Kopfzerbrechen. Unterstützung, um die Kosten im Rahmen zu halten, kann ein Termin bei der Bürger-Energieberatung geben.

Solche Beratungstermine sind in diese Zeiten heiß begehrt und immer schnell vergeben, teilt die Bürgerenergieberatung, ein Projekt der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH und des Klimaschutzmanagements von Stadt und Landkreis Coburg, mit.

„Mit den Kommunalbetrieben Neustadt GmbH haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der kurzfristig noch drei zusätzliche Beratungstage zur Verfügung stellt. Durch die hohe Nachfrage an Beratungsterminen, können wir für die Bürgerinnen und Bürger unser Beratungsangebot erweitern“, sagt Heidi Papp, Geschäftsführerin der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH.

Breite Themenpalette

Die Energieberater der Kommunalbetriebe Neustadt GmbH decken ein weites Feld an Kompetenzen rund um das Thema Energie ab: Erneuerbare Energien, baulicher Wärmeschutz, Haustechnik (Heizung etc.), Energieeinsparpotenziale, Förderprogramme und noch vieles mehr. Die zusätzlichen Beratungstermine finden an folgenden Tagen statt:

- am Mittwoch, 12. Oktober, von 12 bis 17.30 Uhr im Landratsamt in Coburg, Lauterer Straße 60;

- am Mittwoch, 9. November, von 12 bis 17.30 Uhr im Landratsamt in Coburg;

- am Mittwoch, 7. Dezember, von 12 bis 17.30 Uhr bei den Kommunalbetrieben in Neustadt bei Coburg, Dieselstraße 5. Die Beratungen sind laut Mitteilung für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis und der Stadt Coburg kostenlos. Als lokaler Partner zum Thema Energieberatung freuen sich die Organisatoren, den Bürgern den nächsten Termin für eine Energieberatung vermitteln zu dürfen. Erforderlich ist einzig eine vorherige telefonische Anmeldung unter den Nummern 09561/514-9144 oder 09561/514-4408 oder per E-Mail an energie@region-coburg.de. red