„The Dixie Bones“ kommen auf Einladung des Vereins am Donnerstag, 24. November, nach Coburg . Sie treten von 19 bis 21 Uhr im WSCO-Foyer, Mauer 12, auf. Einlass ist um 18.15 Uhr, teilt der Verein mit. „The Dixie Bones“ mit Norbert Weigand (Sousafon), Mathias Rösel (Klarinette, Saxofon), Peter Pelzner (Gitarre) und Stephan Schmeußer am Schlagzeug spielen Musik vergangener Tage: einen Mix von beliebten Klassikern und selten zu hörenden Raritäten, von New-Orleans-Jazz über Blues und Dixieland bis in die Swing-Epoche, teilweise mit Elementen von Rhythm and Blues .

In der Szene etabliert

Alter Jazz und Gute-Laune-Musik, präsentiert von professionellen Musikern, die in der Jazzszene gut etabliert sind: Peter Pelzner ist ein renommierter Jazz- und Bluesgitarrist , Mathias Rösel am Saxofon spielte unter anderem mit Catharina Valente und Hugo Strasser , der in allen Stilen erfahrene Schlagzeuger Stephan Schmeußer unterrichtet an der Musikschule Fürth, Norbert Weigand an Sousafon und Posaune lehrt Sounddesign an der TH Nürnberg. „The Dixie Bones“ sind in vielen Clubs und Festivals zu Hause, wie bei der Internationalen Jazzwoche in Burghausen, der Jazznight in Magdeburg oder dem internationalen Dixielandfestival in Dresden.

Tickets gibt es für 26 Euro. In diesem Preis ist ein auf die Thematik des Abends abgestimmtes exklusives Miniglas-Büfett von „bauer Das Restaurant“ (Sonnefeld) enthalten.

Man bekommt die Tickets über musicvision-coburg.de und bei Riemann am Markt. Restkarten (ohne Catering) sind für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Was die Auflagen beim Besuch der Konzertveranstaltung betrifft, bittet der Verein um Beachtung der tagesaktuellen Informationen auf seiner Homepage verein-coburg.de. red