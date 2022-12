Die Akutgeriatrie am Regiomed-Klinikum Coburg gibt es nun seit 15 Jahren. Aus diesem Anlass fand eine kleine Feier statt, teilt die Klinik mit. 2007 wurde die Fachabteilung für Allgemeinmedizin und Altersmedizin als eine der ersten Akutgeriatrie-Abteilungen in Bayern gegründet. Die Abteilung galt damals als ein Vorreiter in Bayern mit überregionaler Strahlkraft, auch wegen der engen Verbindung zur Geriatrischen Klinik von Prof. Kraft und dem dort gegründeten Coburger Modell.

In der Akutgeriatrie versorgen spezialisierte Mediziner, Therapeuten und das Pflegeteam ältere, teils hochbetagte Patienten mit einem ganzheitlichen Ansatz: Unter der Leitung von Chefarzt Dr. Christian Pohlig werden die Betroffenen nach dem Prinzip der geriatrischen Frührehabilitation behandelt. Ziel ist es, das körperliche, psychische und soziale Befinden der Patienten während des akutstationären Klinikaufenthalts so zu stabilisieren, dass eine Entlassung in eine anschließende Rehabilitation oder bestenfalls in das gewohnte häusliche Umfeld erfolgen kann. Dabei versorgt die Abteilung Betroffene nach operativen Eingriffen, einer Lungenentzündung oder Herzschwäche und nimmt dabei Rücksicht auf die bestehenden Grunderkrankungen, die ältere Menschen oft mitbringen.

Michael Musick, Geschäftsführer von Regiomed, und kommissarischer Krankenhausdirektor Fridolin Rech gratulierten und übergaben an Chefarzt Dr. Christian Pohlig samt Team (Stationsleitung Franziska Schulz und Physiotherapeut Thomas Jakobitz) zum Dank Geschenke. red