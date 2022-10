Wie ist das so, in einem Hörsaal zu sitzen? Wie läuft eine Vorlesung ab? Welche Themen werden da behandelt? Was lernen Studis zum Beispiel in Studiengängen wie Maschinenbau, Integrative Gesundheitsförderung oder Innenarchitektur?

All das können Schülerinnen und Schüler in den Herbstferien selbst erfahren und ausprobieren: Die Hochschule Coburg öffnet ausgewählte Lehrveranstaltungen des regulären Semesterprogramms aller Fachbereiche für Studieninteressierte. Mehr als 30 verschiedene Vorlesungen gibt es einer Pressemitteilung zufolge zu entdecken, darunter beispielsweise Mathematik, Konstruktion, Projekt- und Trendmanagement, Soziologie, Psychologie, Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und Freihandskizzieren. Die Lehrveranstaltungen finden je nach Studiengang am Campus Friedrich Streib, am Campus Design, am Lucas-Cranach-Campus in Kronach oder online statt.

Weitere Information, einen Überblick über die angebotenen Vorlesungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf hs-coburg.de/herbstferienaktion. Fragen beantwortet auch die Studienberatung unter Telefon 09561/317-247 oder E-Mail an studienberatung@hs-coburg.de. red