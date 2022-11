„Helfen wird am AG großgeschrieben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Neustadter Arnold-Gymnasiums. Ob bei Großveranstaltungen wie dem Lauf oder dem weit über die Stadtgrenzen bekannten Weihnachtsbasar zugunsten der Partnerschule in Tansania, ob beim Kuchenbasar für einen erkrankten Mitschüler oder beim Engagement für eine „Schule ohne Rassismus und für mehr Toleranz“ – eine Vielzahl der Arnoldinerinnen und Arnoldiner zeige Gesicht und helfe.

So gab es vor den Herbstferien wieder einen Aufruf an die Schulfamilie, sich an der Aktion „Geschenke mit Herz“ von „Humedica“ zu beteiligen. „Humedica“ ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit dem Hauptsitz in Kaufbeuren, die sehr eng mit „Sternstunden e. V“. und Radio „Bayern 2“ zusammenarbeitet. Dieses Mal werden Päckchen auf die Reise geschickt zu Kindern im Kosovo, in der Ukraine, in Albanien und Rumänien, in Belarus, in der Republik Moldau und auch zu bedürftigen Kindern in Bayern. In vielen Klassen erklärten Mitglieder der SMV die Wichtigkeit der Päckchenaktion. Viele der Unterstufenschüler des Gymnasiums kennen die Hilfsaktion bereits aus der Grundschule, so dass die Initiatoren bei ihnen auf offene Ohren stießen und sie auch ihre Eltern wieder erfolgreich überzeugen konnten, sich mit einem Geschenk im Schuhkarton zu beteiligen. Aber es kamen auch Geschenke aus der Mittel- und Oberstufe. Nach und nach kamen im Lehrerzimmer immer mehr weihnachtlich verzierte Päckchen an, so dass der Lagerplatz bald eng wurde. Als Sammelstelle stand wieder der Weidachkindergarten in Neustadt als Partner zur Seite. Seit vielen Jahren beteiligen sich dort die Eltern und Kinder zusammen mit den engagierten Erzieherinnen an dieser Aktion.

Vor kurzem haben fast 60 Schülerinnen und Schüler der 5a und 5c des Arnold-Gymnasiums die Geschenke zum Kindergarten gebracht. „Das sind bestimmt fast 1000 Pakete!“, rief ein kleiner Vorschüler, als er den riesigen Stapel zu Gesicht bekam. Er hatte sich verschätzt, aber immerhin 67 Pakete steuerte in diesem Jahr das Arnold-Gymnasium bei. Am 5. Dezember wird ein großer Lkw den Kindergarten und weitere Sammelstellen anfahren, um sich dann auf eine weite Reise zu den bedürftigen Kindern zu machen.

„Die Schulfamilie des Arnold-Gymnasiums dankt allen, die sich in diesem Jahr wieder beteiligt haben. Wir hoffen sehr, dass unser Engagement auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird, denn Helfen wird ja am AG großgeschrieben“, sagt stellvertretend für alle, die an der Aktion beteiligt waren, Karl-Heinz Sänger, Schulleiter des Arnold-Gymnasiums. red