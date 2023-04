Am 5. Mai 1963 wurde die evangelische Kirche in Tambach eingeweiht. Am ersten Sonntag im Mai feiert sie ihr diamantenes Jubiläum .

Mehr als 150 Jahre fanden die evangelischen Gottesdienste im Tambacher Schloss statt. 1953 wurde Graf Alram zu Ortenburg katholisch. 1959 kündigte er der evangelischen Kirchengemeinde das Ende des Nutzungsrechts seiner Schlosskirche an. Sie sollte künftig nur noch von katholischen Geistlichen betreut werden. Für die evangelische Kirchengemeinde begann eine schwierige Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung des Pfarramts Tambach . Sie brauchte rasch ein neues Gotteshaus. Nach einer Reihe von Verhandlungen konnte schließlich mit dem Bau begonnen werden. Graf Alram zu Ortenburg stellte dafür ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung. Außerdem beteiligte er sich mit einer Bauholz-Spende im Wert von 90.000 DM an den Baukosten in Höhe von insgesamt 368.654,63 DM.

So entstand auf einer kleinen Anhöhe oberhalb des Tambacher Weihers die Joachim-von-Ortenburg-Kirche, ein Gotteshaus im Charakter fränkischer Dorfkirchen , im schlichten Stil und mit warmen Lärchenholz-Tönen im Innenraum.

In den folgenden Jahren kümmerte sich Ortspfarrer Herbert Seidel um den Einbau einer zweimanualigen Orgel der Firma Werner Bosch in Sandershausen bei Kassel und um die Anbringung eines großflächigen Wandmosaiks hinter dem Altar.

2006 musste das Kirchendach wegen Sturmschäden umfassend renoviert werden. 2008 wurde eine grundlegende Innenrenovierung durchgeführt. In den vergangenen Monaten erhielt der Gottesdienstraum einen neuen Anstrich. Außerdem wurde das Ölgemälde des Joachim zu Ortenburg von Grund auf restauriert. Daher blicken das Kirchengebäude und sein Namensgeber dem Jubiläum in einem guten Zustand entgegen. red