Wolfgang Desombre

Keine halben Sachen: „Wenn schon Circus Krone in der Stadt ist, dann will ich ihn mit meinem Patenkind Lotta, ihrer Schwester Pauline und deren Vater Achim besuchen“, sagt Markus Greiner. Sie hätten Loge gebucht, was schon etwas teuer sei, aber was mache man nicht alles für so ein Spektakel, sagt der HUK-Mitarbeiter. Natürlich gab es dazu Popcorn und Zuckerwatte.

3000 Zuschauer wollten die Premiere am Mittwochnachmittag sehen. Beim Gastspiel auf dem Anger präsentiert „ Circus Krone “ Stars in der Manege in einer Neuproduktion seiner Show „Mandana“, nach zweijähriger Pandemiepause.

In der Vestestadt bietet der nach eigenen Angaben größte Zirkus der Welt zwei Vorstellungen pro Tag noch bis zum 6. November. In der zweieinhalbstündigen Show präsentiert er ein modernes Märchen von der Liebe der Pferdeprinzessin zu ihrem Löwenmann. Die Erzählung soll die Besucher mitnehmen auf eine nostalgische Reise in die Welt des Circus, bei der sich das Zelt in einen goldenen Palast der 20er Jahre verwandelt.

33 Weltklasse-Artisten aus zehn Ländern erzählen dabei mit ihren spektakulären Darbietungen die Geschichte über die positive Kraft der Liebe. Die wahren „Stars der Manege“ sind bei Krone Löwen, Tiger und Hengste. Freiheitsdressuren und einer kunstvollen Hohen Schule führt Zirkusdirektorin Jana Mandana Lacey-Krone, vor.

Ein Highlight der Show

Weiterer Programmhöhepunkt: ein elegantes Pas-de-Deux zu Pferd mit dem Duo „Stipka“. Zentraler Programmteil bei „Krone“ ist die Dressur-Show mit den Großkatzen. Die ist der Part von Zirkusdirektor Martin Lacey-Krone, der selbst aus einer englischen Zirkusfamilie stammt und zwei Mal den „Goldenen Clown “ beim weltweit renommierten Zirkusfestival in Monte Carlo gewann.

Zur Nummer mit den achtzehn Löwen und Tigern gehören unter anderem Sprünge und Pyramiden. Mal bringt der Dompteur die Tiere dazu, bedrohlich zu fauchen, dann wieder sind „Schmuse-Einlagen“ mit den Raubkatzen Teil der Show.

Zu den Höhepunkten menschlicher Akrobatik in der Vorführung gehört die die Truppe „Los Robles“. Spektakuläre Elemente sind dabei die Sieben-Personen-Pyramide auf dem Hochseil in zehn Metern Höhe. Seilspringen auf dem dünnen Hochseil inklusive. Das Team „Non Stop“ an der Trampolinwand, das Duo „Flash of Splash“ an den Strapaten (oben befestigte Bänder, an denen die Luftakrobatik vollführt wird) oder das vielseitige „Circus Theater Bingo“ aus der Ukraine, mit den Krone-Artisten Lena und Sven oder der italienische Comedian Lorenzo („Meister der 1000 Späße und 1000 Lacher“) runden das vielfältige Ensemble ab.

Die Musik zu den Darbietungen ist ebenfalls „echt“: Musiker unter der Leitung von Oleksandr Krasyun begleiten die Darbietungen. des