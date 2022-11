Die Sektion Neustadt des DAV lädt am Donnerstag, 10. November, zu einem Vortragsabend über „100 Jahre Sportgeschichte in Neustadt“ im Landgasthof Gunsenheimer in Meilschnitz ein.

Zu seinem 90. Jubiläum hatte der Stadtverband der Sportvereine Neustadt eine intensive Recherche durchgeführt. Dabei wurde eine Dokumentation über 100 Jahre Sportgeschichte in Neustadt erstellt, wobei 48 Sportarten zusammengetragen worden sind. Viele Sportarten sind jeweils in einem eigenen Film dargestellt. Andere, über die nur wenige Informationen gefunden wurden, sind in einem Gesamtfilmbeitrag zusammengefasst. Am Vortragsabend können sich die Gäste interessante Sportarten auswählen. Referent ist Fritz Unger, Beginn ist um 19.30 Uhr, teilt der DAV mit. red