Flagge zeigen für Tibet, ein unterdrücktes Land, über das kaum noch berichtet wird? In Coburg wird die Willkür in Tibet nicht vergessen. Im Namen der Stadt Coburg hisst heute Oberbürgermeister Dominik Sauerteig die Tibet-Flagge vor dem Rathaus. Damit setzt Coburg zum 21. Mal ein Zeichen für die Einhaltung der Werte Menschenrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit weltweit.

Am 10. März 1959 erhob sich das tibetische Volk gegen die chinesische Besatzungsmacht. Der Aufstand wurde brutal und blutig niedergeschlagen, dabei kamen 87 000 Tibeter ums Leben. Das geistliche Oberhaupt, der Dalai Lama, musste nach Indien ins Exil fliehen.

Heute wird nicht nur dieser Ereignisse gedacht. Denn willkürliche Verhaftungen, Folter, militärische Kontrolle und Gewalt an der tibetischen Bevölkerung sind in China traurige Realität. Darauf weist Horst Fischer von der Tibet Initiative Deutschland (Kontaktgruppe Coburg: Sandstraße 32a, 96450 Coburg, Telefon 09561/34696) in einer Pressemitteilung hin. Das am 1. Juli 2015 verabschiedete nationale Sicherheitsgesetz erlaube den Behörden, mit harten Maßnahmen gegen ihre eigenen Bürger vorzugehen.

Menschenrechtsverletzungen seien dabei ein "unvermeidbares Nebenprodukt". Sogar der Besitz der tibetischen Flagge werde mit langjährigen Haftstrafen geahndet. red