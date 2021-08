In Coburg wird so viel an neuem Wohnraum gebaut wie nirgendwo in Oberfranken. Das geht aus Zahlen des bayerischen Landesamtes für Statistik hervor. Die LBS Bayern hat diese Werte zusammengestellt. Demnach wurden in Coburg Stadt im vergangenen Jahr 8,7 neue Häuser oder Wohnungen auf 100 000 Einwohner fertiggestellt. Der Durchschnitt im Freistaat liege bei 4,9, in ganz Oberfranken liegt diese Zahl bei 3,3. Auf dem zweiten Platz nach Coburg folgt die Stadt Bayreuth mit 4,4 Einheiten pro 100 000 Einwohner. Auf den weiteren Plätzen folgen Kulmbach (4,2), Lichtenfels (3,9), Forchheim und Kreis Bamberg (je 3,6), Kreis Bayreuth (3,4), der Landkreis Coburg (3,3), Bamberg (2,7), Kronach (2,6), Kreis Hof (2,2), Wunsiedel (1,1) und die Stadt Hof (1,0).

Offensichtlich habe sich in der Pandemie das Interesse an Wohneigentum vergrößert, teilte die LBS mit. Trotz Corona-Einschränkungen seien 2020 im Freistaat rund 64 000 Wohnungen fertiggestellt worden. Das seien zwar sieben Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch weniger als insgesamt benötigt würden. Laut Staatsregierung liege der Bedarf bei rund 70 000 fertigen neuen Bauten jährlich, teilte die LBS mit. Eine Folge des Baubooms sind steigende Materialpreise (das Tageblatt berichtete). Seit September stiegen zum Beispiel die Preise für Bauholz um rund 20 Prozent, Betonstahl wurde sogar um 30 Prozent teurer. Schätzungen gehen aber davon aus, dass diese von der Statistik erfassten Zahlen schon veraltet sind und sich die Entwicklung weiter nach oben bewegen wird. Sprich: Bauen wird nicht nur immer beliebter, es wird auch immer teurer. Denn auch Handwerkerleistungen werden teurer, und diese Entwicklung begann bereits Ende 2020. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Preise für Bauleistungen bei Wohngebäuden zwischen November 2020 und Februar 2021 bereits um 4,5 Prozent. Grund: Durch den Bauboom werden Handwerker knapp, dadurch können sie auch höhere Preise verlangen. Die stiegen seit 2015 bereits um rund 21 Prozent. red