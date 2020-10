Coburg wurde für ein europäisches Jugendprojekt nominiert. Eine Kooperation aus Trägern verbandlicher, offener und kommunaler Jugendarbeit will mit Unterstützung einer Agentur ein mit EU-Mitteln gefördertes Projekt in Coburg realisieren. Coburg ist neben Skopje in Nordmazedonien und Salzburg in Österreich auf der Wunschliste der Agentur, teilt die Stadt Coburg mit.

Worum geht es? Jugendliche sollen zur Gestaltung ihres sozialen und politischen Umfeldes eingeladen werden. Sie sollen befähigt werden, einen sozialen Wandel voranzutreiben. Insbesondere die Themen "Umwelt" und "Gesundheit" stünden ganz oben auf deren Werteskala. Jugendliche sollen bei dem Projekt zu sogenannten "Change Agents" ausgebildet werden, um dann in lokalen "communities of practice" aktiv zu werden. Daraus würden dann kleinere von den Jugendlichen initiierte lokale Projekte zum Thema Gesundheit und Aktivität entstehen. Darüber hinaus sei dann ein Austausch mit den Partnerstädten in Nordmazedonien und Österreich geplant. Vorgestellt wurde das Ganze bereits im Jugendhilfesenat. red