Voraussichtlich ab Dienstag, 9. März, erfolgt die Vollsperrung der Kreisstraße CO 6 in Heilgersdorf zwischen der Kirche und dem Abzweig nach Bischwind. Die Umleitung erfolgt über Schloß Wiesen zur St 2204 und weiter über die Kadersmühle, Memmelsdorf und Setzelsdorf.

Wie der Landkreis Coburg mitteilt, baut er die Ortsdurchfahrt in Heilgersdorf aus. Gleichzeitig erneuert der Zweckverband Heilgersdorfer Gruppe seine Wasserleitung. Dazu muss die Heilgersdorfer Hauptstraße komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird bereits bei Memmelsdorf über die Kadersmühle und Schloß Wiesen umgeleitet. Auch in der Gegenrichtung ist diese Strecke ausgeschildert. Die Zufahrt nach Bischwind ist über Trammershof weiterhin möglich.

Nach dem voraussichtlichen Baubeginn am 9. März wird an diesem ersten Bauabschnitt bis Mitte Juli 2021 gearbeitet. Die alte Fahrbahn wird vollständig ausgebaut und nach Neu- und Umverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen wieder neu erstellt. Dabei wird der Straßenaufbau an die vorhandene Verkehrsbelastung angepasst und der Gehweg teilweise mit erneuert. Dabei werden auch Fußgängerquerungsstellen nach den neuesten Regeln mit angelegt.

Archäologisch bedeutsam

In einem zweiten Bauabschnitt ab Jahresmitte folgt dann noch der Ausbau des Kreuzungsbereiches vor der Kirche. Dort wurde ein mittelalterlicher Vorgängerbaus gefunden und es gibt Relikte aus der frühen Neuzeit; deswegen müsse dort besonders vorsichtig gearbeitet werden, heißt es in der Mitteilung. Den Abschluss bildet Bauabschnitt drei von der Bischwinder Straße bis zum Ortsende von Trammershof, der im September 2021 begonnen werden soll.

Die gesamten Bauarbeiten sollen unter Anwendung rationeller Bauweisen zügig abgewickelt werden. Das Landratsamt Coburg bittet alle Betroffenen um Verständnis für die entstehenden Behinderungen. red