Ein weinendes Mädchen wurde am Montag um die Mittagszeit aus der Bahnhofstraße in Bad Brückenau gemeldet. Eine Streifenbesatzung nahm sich der Sache an und traf dort eine 15-jährige Schülerin an. Sie berichtete unter Tränen, dass drei Unbekannte kurz zuvor ihre Handtasche und ihr Longboard in die Sinn geworfen hätten, schreibt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Pressebericht.

Die drei Personen beschrieb die Jugendliche wie folgt: Einer circa 15 Jahre alt mit dunklerem Teint und schwarzem T-Shirt mit neonfarbenem Aufdruck, einer etwa 20 Jahre alt mit blonden, kurzen Haaren und weißem T-Shirt, der dritte ebenfalls gut 20 Jahre alt, bekleidet mit einem grauen T-Shirt.

Jugendliche geschubst

Auf dem Radweg entlang der Sinn sei sie auf Höhe des Fachmarktzentrums auf die Gruppe getroffen, die sie geschubst und ihre Sachen ins Wasser geworfen hätte. Das Longboard konnte von den Beamten geborgen werden. Die Tasche war von der Strömung abgetrieben worden und im näheren Bereich nicht zu finden.

Tasche aus der Sinn gefischt

Ein ehrlicher Finder konnte sie jedoch im Lauf des Nachmittags samt komplettem Inhalt aus der Sinn fischen und brachte sie dem Mädchen zurück. Das darin befindliche Handy wurde durch das Wasser beschädigt und funktioniert nicht mehr. Der Sachschaden dürfte 150 Euro betragen.

Für Hinweise auf die Gruppe Jugendlicher, die für die Tat verantwortlich sind, wäre die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel.: 09741/6060 sehr dankbar. pol