"Bleibe in Verbindung" heißt das neue Solo-Album von Clemens Bittlinger. In 14 neuen Songs kommt der Liedermacher und Pfarrer den Kostbarkeiten des Lebens auf die Spur. Der Rockpfarrer gastiert am Sonntag, 22. Mai, ab 17 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche Wonsees. Karten gibt es im Pfarramt oder telefonisch unter 09274/95017 sowie im Internet unter www.vorverkauf.kirche-wonsees.de. Alle Infos zum Konzert unter www.kirche-wonsees.de. red