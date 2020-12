Bis zum 23. Dezember fährt das City-Management Erlangen mit dem kostenlosen Lieferservice "ERliefert" auch City-Gutscheine aus, um auf die hohe Nachfrage zur Vorweihnachtszeit zu reagieren. Die Lieferung ist kostenlos. Das Interesse für den City-Gutschein Erlangen hat, auch bedingt durch die Bereitschaft den lokalen Handel zu unterstützen, einen neuen Höhepunkt erreicht, heißt es in einer Pressemitteilung des City-Managements. In der Tourist-Information Erlangen wurden bereits überdurchschnittlich hohe Verkaufszahlen registriert.

Allerdings musste die Tourist-Information außerplanmäßig bereits am Montag, 14. Dezember, schließen. Doch Bestellungen sind weiterhin möglich. Wer noch Gutscheine benötigt, kann diese unter Telefon 09131/8951-47 (Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr) bzw. per Online-Formular unter www.erlangen.info bestellen und sich liefern lassen. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich bar und wird bei Warenübergabe direkt vom Lieferservice abgewickelt. Das Liefermobil ist im Erlanger Stadtgebiet sowie Bubenreuth unterwegs.Die Gutscheine sind in einer 10-, 20- und 50-Euro-Version erhältlich, können in über 220 Annahmestellen in Erlangen eingelöst werden und besitzen eine Gültigkeit von drei Jahren. Zudem können die Gutscheine momentan in den noch geöffneten Verkaufsstellen erworben werden (www.erlangen.info/citygutschein_erlangen). Kunden sollten sich am besten vorab telefonisch über die Öffnungszeiten und Verfügbarkeiten bei den jeweiligen Verkaufsstellen informieren. red