Bei der Mitgliederversammlung des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense Oberfranken, kurz CHW, in Mainroth wurde der noch amtierende Bezirksvorsitzende des CHW, Prof. Günter Dippold, für seine außergewöhnlichen Tätigkeiten unter Beifall der Versammlung vom Zweiten Bezirksvorsitzenden Robert Schäfer zum Ehrenmitglied ernannt.

Kein anderer habe den Geschichtsverein CHW Oberfranken so geprägt, erklärte Schäfer. Seit über 40 Jahren sei Dippold Mitglied und seit genau 25 Jahren Bezirksvorsitzender. Die Mitgliederzahl habe sich in dieser Zeit von circa 1200 auf über 1900 erhöht. Er sei dabei immer am Puls der Zeit tätig. Das in der Corona-Zeit erstellte Online-Programm zeige dies deutlich. "Du bist Herz, Hirn und Seele des CHW", meinte Robert Schäfer in seiner Laudatio. Sichtlich gerührt nahm Günter Dippold die Ernennungsurkunde entgegen. "Das CHW hat mein Leben bereichert", bekannte er.

Online-Vorträge ein großer Erfolg

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Dippold festgestellt, dass man in der Pandemie den Jahreskalender von fast 130 Veranstaltungen auf maximal 30 herunterfahren musste. Doch die freigewordene Zeit durch Covid19 konnte auch positiv genutzt werden. So wurden bereits vergriffene Schriften digitalisiert und die Internetplattform Vimeo wurde für die Nutzung von Vorträgen eingerichtet. Die Nutzung des Internets wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Mit dabei waren Teilnehmer aus vier Kontinenten. Bei 72 Vorträgen waren 11.500 Geräte zugeschaltet und in der Internetplattform Vimeo sind inzwischen 111 Filme von Vorträgen mit 46.000 Zugriffen eingestellt. Insgesamt haben sich 2021 152 neue Mitglieder dem CHW angeschlossen. Schön sei es, dass dabei viele Frauen sind, wurde doch das CHW von zehn Männern gegründet.

Dennoch zeigte er sich unzufrieden darüber, dass die Sparkasse Coburg- Lichtenfels ebenso wie die Stadt Burgkunstadt als Mitglieder ausgetreten sind. Dies sei alles andere als eine Förderung des Ehrenamtes. Die Burgkunstadter Stadträtin Ingrid Kohles erklärte dazu, dass es keinen Stadtratsbeschluss gegeben habe.

Die Online-Veranstaltungen will man beibehalten. "Es wäre in Präsenz nicht möglich gewesen, derartig viele Zuhörer zu erreichen", so Günter Dippold. rodi